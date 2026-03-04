Σακίδιο έκτακτης ανάγκης: Όλα όσα πρέπει να έχει σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό

Ο Ελληνικός Ερυρθός Σταυρός κατευθύνει τους πολίτες για όλα τα απαραίτητα που πρέπει να έχει ένα σακίδιο έκτατης ανάγκης.

04 Μαρ. 2026 19:37
Pelop News

Ένα σακίδιο έκτατης ανάγκης μπορεί να αποδειχθεί σωτηριο σε περίπτωση σεισμού, πυρκαγιάς, πλημμύρας ή γενικευμένης διακοπής ρεύματος. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που δημοσίευσε μέσω του Χ, το σακίδιο θα πρέπει να καλύτπτει τις βασικές ανάγκες επιβίωσης για τουλάχιστον 72 ώρες.

Τα απαραίτητα περιλαμβάνουν:

  • Πόσιμο νερό και τρόφιμα μακράς διαρκείας (κονσέρβες, μπάρες δημητριακών, τροφή ζώων),
  • Φαρμακείο με βασικά υλικά πρώτων βοηθειών και προσωπικά φάρμακα,
  • Φακό με εφεδρικές μπαταρίες και φορητό ραδιόφωνο (κατά προτίμηση με μπαταρίες ή χειροκίνητο),
  • Power bank και φορτιστή κινητού,
  • Σημαντικά έγγραφα σε αδιάβροχη θήκη και λίγα μετρητά,
  • Ρούχα, κουβέρτα επιβίωσης και βασικά είδη προσωπικής υγιεινής (σαπούνι, οδοντόκρεμα),
  • Ραδιόφωνο με μπαταρίες (και εφεδρικές μπαταρίες) για να παρακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών,
  • Γυαλιά όρασης (εφεδρικό ζευγάρι),
  • Διπλά κλειδιά σπιτιού και αυτοκινήτου,
  • Παιχνίδια για να περνά η ώρα.

Το σακίδιο πρέπει να φυλάσσεται σε εύκολα προσβάσιμο σημείο και να ελέγχεται τακτικά ώστε να αντικαθίστανται τρόφιμα, νερό και μπαταρίες πριν λήξουν. Η σωστή προετοιμασία μπορεί να κάνει τη διαφορά στα πρώτα κρίσιμα 24ωρα μιας έκτακτης κατάστασης.

