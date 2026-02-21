Σάκης Μπουλάς: 12 χρόνια χωρίς τον αγαπημένο καλλιτέχνη – Συγκινητική ανάρτηση της Μαρίας Παναγοπούλου

Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται από τον θάνατο του Σάκη Μπουλά, ενός καλλιτέχνη που άφησε έντονο αποτύπωμα στο θέατρο, τη μουσική και την τηλεόραση. Με αφορμή την επέτειο, η Μαρία Παναγοπούλου μοιράστηκε δημόσια μια προσωπική και ιδιαίτερα φορτισμένη ανάμνηση.

Σάκης Μπουλάς: 12 χρόνια χωρίς τον αγαπημένο καλλιτέχνη – Συγκινητική ανάρτηση της Μαρίας Παναγοπούλου
21 Φεβ. 2026 16:24
Pelop News

Δώδεκα χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα που ο Σάκης Μπουλάς έφυγε από τη ζωή, στις 21 Φεβρουαρίου 2014, σε ηλικία 60 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό καλλιτεχνικό έργο αλλά και ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο της τέχνης.

Με αφορμή την επέτειο, η Μαρία Παναγοπούλου, με την οποία τους συνέδεε στενή φιλία, προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θυμίζοντας στιγμές από την καθημερινότητά τους και σκιαγραφώντας την προσωπικότητα του καλλιτέχνη.

Όπως ανέφερε, θυμάται τον Σάκη Μπουλά ως έναν σπάνιο άνθρωπο, ευαίσθητο και τρυφερό, από εκείνους που —όπως σημείωσε— δύσκολα συναντά κανείς ξανά. Η φωτογραφία που συνόδευε την ανάρτηση προερχόταν από παραμονή Πρωτοχρονιάς στο σπίτι της στο Παλαιό Φάληρο, σε μια χαλαρή οικογενειακή στιγμή.

Στην περιγραφή της στάθηκε σε μικρές, καθημερινές λεπτομέρειες που τον χαρακτήριζαν: το τσιγάρο που δεν έλειπε ποτέ από το χέρι του, τον καφέ που κατανάλωνε μέχρι το ξημέρωμα, αλλά και το χιούμορ του, καθώς –όπως έγραψε– συνήθιζε να ποζάρει σατιρίζοντας τους «κουρασμένους σταρ» μπροστά στον φακό.

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Μαρία Παναγοπούλου έκανε μια συναισθηματική αναφορά και στον σύζυγό της, Κώστα Χαρδαβέλλα, εκφράζοντας την παρηγοριά της στη σκέψη ότι, αν υπάρχει μια άλλη διάσταση μετά τον θάνατο, οι δύο αγαπημένοι της άνθρωποι ίσως βρίσκονται ξανά μαζί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:12 Ο Απόλλων με άγχος έκανε τη δουλειά και επέστρεψε στις επιτυχίες, ΦΩΤΟ
17:06 Ο Παναιγιάλειος με καρέ καθάρισε τον Ερμή Μελιγούς
17:00 Τι είναι η κατάχρηση bonus και το arbitage
16:59 Σπουδαία ισοπαλία της Θύελλας Πατρών με τον Μιλτιάδη
16:56 Η Παναχαϊκή έκανε το καθήκον της και νίκησε στο Γύθειο
16:48 Συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στο Ρέθυμνο
16:36 Κύκλωμα ναρκωτικών στη Ρόδο με «νερό», «λουλούδια» και «ψωμιά» για ονομασίες κοκαΐνης και κάνναβης
16:24 Σάκης Μπουλάς: 12 χρόνια χωρίς τον αγαπημένο καλλιτέχνη – Συγκινητική ανάρτηση της Μαρίας Παναγοπούλου
16:12 ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Δοκιμάζεται στη Λαμία
16:00 Ο Απόλλων στο -5 στο ημίχρονο με τον Ηλυσιακό
15:57 Η Παναχαϊκή προηγείται στο ημίχρονο του Πανγυθεατικού, προβάδισμα και για Παναιγιάλειο
15:48 Ηράκλειο: Το «επίδομα χρυσαφικών» άδειασε μπιζουτιέρα 65χρονης – Παρέδωσε τα κοσμήματά της σε δήθεν λογιστή
15:36 Λήμνος: Πλημμύρισε η Μύρινα μετά την υπερχείλιση ποταμού – Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, ζημιές στο οδικό δίκτυο
15:24 Φωτιά σε κρουαζιερόπλοιο με εκατοντάδες επιβάτες – Ένας νεκρός, σκηνές πανικού και μαζική εκκένωση ΒΙΝΤΕΟ
15:21 Καθαρά Δευτέρα: Αλλάζει χώρος η εκδήλωση στον Κόκκινο Μύλο – Πού θα πραγματοποιηθεί τελικά
15:12 Με φαντασμαγορικό τρόπο έπεσε η αυλαία του Αχαγιώτικου Καρναβαλιού 2026 ΦΩΤΟ
15:05 Πάτρα: ΙΧ μπήκε σε φυλασσόμενη διάβαση – Το τρένο φρέναρε αλλά δεν πρόλαβε ΦΩΤΟ
15:00 Ρεκόρ γεννήσεων μεσογειακής φώκιας στις Σποράδες – Ισχυρό μήνυμα ανάκαμψης για το προστατευόμενο είδος
14:48 Άδωνις Γεωργιάδης: «Δεν θα μου απαγορεύσει κανείς την είσοδο σε νοσοκομείο» – Αιχμές και για Κωνσταντοπούλου
14:36 Κύκλωμα κοκαΐνης με «κωδικούς» στη Ρόδο: Στην κύρια ανάκριση η μεγάλη δικογραφία – 28 εμπλεκόμενοι, πέντε συλλήψεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ