Σάκης Μπουλάς: 12 χρόνια χωρίς τον αγαπημένο καλλιτέχνη – Συγκινητική ανάρτηση της Μαρίας Παναγοπούλου

Δώδεκα χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα που ο Σάκης Μπουλάς έφυγε από τη ζωή, στις 21 Φεβρουαρίου 2014, σε ηλικία 60 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό καλλιτεχνικό έργο αλλά και ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο της τέχνης.

Με αφορμή την επέτειο, η Μαρία Παναγοπούλου, με την οποία τους συνέδεε στενή φιλία, προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θυμίζοντας στιγμές από την καθημερινότητά τους και σκιαγραφώντας την προσωπικότητα του καλλιτέχνη.

Όπως ανέφερε, θυμάται τον Σάκη Μπουλά ως έναν σπάνιο άνθρωπο, ευαίσθητο και τρυφερό, από εκείνους που —όπως σημείωσε— δύσκολα συναντά κανείς ξανά. Η φωτογραφία που συνόδευε την ανάρτηση προερχόταν από παραμονή Πρωτοχρονιάς στο σπίτι της στο Παλαιό Φάληρο, σε μια χαλαρή οικογενειακή στιγμή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Μαρία Παναγοπούλου (@mariapanagopoulou_)

Στην περιγραφή της στάθηκε σε μικρές, καθημερινές λεπτομέρειες που τον χαρακτήριζαν: το τσιγάρο που δεν έλειπε ποτέ από το χέρι του, τον καφέ που κατανάλωνε μέχρι το ξημέρωμα, αλλά και το χιούμορ του, καθώς –όπως έγραψε– συνήθιζε να ποζάρει σατιρίζοντας τους «κουρασμένους σταρ» μπροστά στον φακό.

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Μαρία Παναγοπούλου έκανε μια συναισθηματική αναφορά και στον σύζυγό της, Κώστα Χαρδαβέλλα, εκφράζοντας την παρηγοριά της στη σκέψη ότι, αν υπάρχει μια άλλη διάσταση μετά τον θάνατο, οι δύο αγαπημένοι της άνθρωποι ίσως βρίσκονται ξανά μαζί.

