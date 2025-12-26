Σάκης Ρουβάς: Χόρεψε με την κόρη του Αριάδνη – Η ανάρτηση στο TikTok
Η χορογραφία σε λάτιν ρυθμούς προέβλεπε αρχικά κινήσεις από τον μπαμπά Σάκη και στη συνέχεια από την Αριάδνη.
Με έναν χορό με την κόρη του, Αριάδνη, ευχήθηκε «καλά Χριστούγεννα» στους διαδικτυακούς του φίλους ο Σάκης Ρουβάς.
«Είναι σαν αντίγραφό σου», «Σάκη είσαι ίδιος η κόρη σου», «αυθεντική Ρουβίτσα κατ’ εικόνα» ήταν μερικά από τα σχόλια για το βίντεο.
Άλλοι πάλι σχολίασαν ότι όσο μεγαλώνει ο Σάκης Ρουβάς γίνεται σαν το παλιό καλό κρασί επαινώντας τον παράλληλα για τη σχέση που έχει με την κόρη του.
@sakisrouvas Merry Christmas everyone 🎄💫❤️#sakisrouvas #viral #christmas ♬ original sound – Maddie Borge
