Σάκης Ρουβάς: Χόρεψε με την κόρη του Αριάδνη – Η ανάρτηση στο TikTok

Με έναν χορό με την κόρη του, Αριάδνη, ευχήθηκε «καλά Χριστούγεννα» στους διαδικτυακούς του φίλους ο Σάκης Ρουβάς.

Η χορογραφία σε λάτιν ρυθμούς προέβλεπε αρχικά κινήσεις από τον μπαμπά Σάκη και στη συνέχεια από την Αριάδνη.

«Είναι σαν αντίγραφό σου», «Σάκη είσαι ίδιος η κόρη σου», «αυθεντική Ρουβίτσα κατ’ εικόνα» ήταν μερικά από τα σχόλια για το βίντεο.

Άλλοι πάλι σχολίασαν ότι όσο μεγαλώνει ο Σάκης Ρουβάς γίνεται σαν το παλιό καλό κρασί επαινώντας τον παράλληλα για τη σχέση που έχει με την κόρη του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



