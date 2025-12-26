Σάκης Ρουβάς: Χόρεψε με την κόρη του Αριάδνη – Η ανάρτηση στο TikTok

Η χορογραφία σε λάτιν ρυθμούς προέβλεπε αρχικά κινήσεις από τον μπαμπά Σάκη και στη συνέχεια από την Αριάδνη.

Σάκης Ρουβάς: Χόρεψε με την κόρη του Αριάδνη - Η ανάρτηση στο TikTok
26 Δεκ. 2025 11:00
Pelop News

Με έναν χορό με την κόρη του, Αριάδνη, ευχήθηκε «καλά Χριστούγεννα» στους διαδικτυακούς του φίλους ο Σάκης Ρουβάς.

Η χορογραφία σε λάτιν ρυθμούς προέβλεπε αρχικά κινήσεις από τον μπαμπά Σάκη και στη συνέχεια από την Αριάδνη.

«Είναι σαν αντίγραφό σου», «Σάκη είσαι ίδιος η κόρη σου», «αυθεντική Ρουβίτσα κατ’ εικόνα» ήταν μερικά από τα σχόλια για το βίντεο.

Άλλοι πάλι σχολίασαν ότι όσο μεγαλώνει ο Σάκης Ρουβάς γίνεται σαν το παλιό καλό κρασί επαινώντας τον παράλληλα για τη σχέση που έχει με την κόρη του.

@sakisrouvas Merry Christmas everyone 🎄💫❤️#sakisrouvas #viral #christmas ♬ original sound – Maddie Borge

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:59 Φλώρινα: Ο δήμαρχος διέκοψε συναυλία επειδή τραγούδησαν στα σλάβικα
12:46 Ελένη Παπαδοπούλου: Συνελήφθη ο γιος της για τη δολοφονία της στο Κολωνάκι – Πρώτα τη νάρκωσε και μετά την έκαψε
12:37 Αχαΐα: Γεμάτο το αστυνομικό δελτίο των Χριστουγέννων – Από ανήλικους κλέφτες μέχρι ρευματοκλοπή
12:26 Γαύδος: H Frontex διέσωσε 30 παράνομους μετανάστες από βάρκα
12:14 Θεσσαλονίκη: 57χρονος χάρισε ζωή ανήμερα των Χριστουγέννων
12:05 Φθιώτιδα: Συναγερμός για τρεις ορειβάτες που αγνοούνται στην περιοχή του Αθανασίου Διάκου
11:56 Απεργούν το Σάββατο ηθοποιοί και μουσικοί, κλειστά τα θέατρα
11:48 Τουρκία: 14 συλλήψεις ποδοσφαιριστών για το σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού
11:40 Ελένη Φουρέιρα: Η τρυφερή φωτογραφία του Αλμπέρτο Μποτία με τον γιο τους
11:28 Μόλις 16 ετών ο νεκρός του τροχαίου στο Λάππα – Τι λέει η Αστυνομία
11:27 Εξαρθρώθηκε σπείρα που παρίστανε υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ στην Αιγιαλεία – Δύο συλλήψεις, ζημιά 65.000 ευρώ
11:18 Καταδίωξη σπείρας που ξήλωνε μετασχηματιστές από στύλους του ΔΕΔΔΗΕ – Τους έπιασαν στην Κορινθία
11:09 NBA: Απίστευτος χριστουγεννιάτικος Γιόκιτς με 56 πόντους, 16 ριμπάουντ και 15 ασίστ
11:00 Σάκης Ρουβάς: Χόρεψε με την κόρη του Αριάδνη – Η ανάρτηση στο TikTok
10:51 Τρίτο τροχαίο ανήμερα τα Χριστούγεννα: Τραυματίστηκε παιδί στον κόμβο Οβρυάς
10:40 Σέρρες -Άνω Πορρόια: Σηκώνουν drone για τον διοικητή της πυροσβεστικής
10:39 Διπλή κλήση παικτών του ΝΟΠ για προπονήσεις με την Εθνική Παίδων
10:31 Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Άγιος Δημήτριος μετά την κακοκαιρία – Καθίζηση δρόμου στο ρέμα Πικροδάφνης
10:22 Σάλος στη Νέα Υόρκη για την πινακίδα «ο Ιησούς είναι Παλαιστίνιος» στην Times Square
10:11 Γιώργος Καπουτζίδης: Το «ευχαριστώ» για το reunion του Παρά Πέντε
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ