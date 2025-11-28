Σαλαμίνα: Προφυλακιστέα η 46χρονη για τη δολοφονία της 75χρονης – Άρνηση, “κενά μνήμης” και αίτημα για πραγματογνωμοσύνη στο ηχητικό

Προφυλακιστέα κρίθηκε η 46χρονη που κατηγορείται για τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα, μετά τη μεταστροφή των ισχυρισμών της και τη δήλωση ότι «δεν θυμάται τίποτα». Η υπεράσπιση ζητά νέα εξέταση του ηχητικού ντοκουμέντου που περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

28 Νοέ. 2025 12:55
Pelop News

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, η 46χρονη οδηγείται στη φυλακή για τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα. Αν και αρχικά είχε ομολογήσει το έγκλημα στους αστυνομικούς, στην απολογία της άλλαξε πλήρως στάση, υποστηρίζοντας ότι πάσχει από «κενά μνήμης» και πως δεν θυμάται τίποτα από τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας της στις δικαστικές αρχές, η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι δεν θυμάται τίποτα από τα γεγονότα της συγκεκριμένης ημέρας, κάνοντας λόγο για «κενά μνήμης». Σύμφωνα με όσα ανέφερε η συνήγορός της, Ειρήνη Μαρούπα, η 46χρονη «σοκαρίστηκε από το θέαμα της νεκρής πεθεράς της» και δεν είναι σε θέση να ανακαλέσει τις κινήσεις της.

Η υπεράσπιση προτίθεται να ζητήσει πραγματογνωμοσύνη για το ηχητικό ντοκουμέντο που έχει συμπεριληφθεί στη δικογραφία, προκειμένου να εξεταστεί η γνησιότητά του και η φωνητική ταυτοποίηση. Το υλικό αυτό θεωρείται κρίσιμο για τη συνέχεια της διερεύνησης της υπόθεσης.

