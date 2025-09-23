Σαλαμίνα: Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί με φωτογραφίες του Ναυτικού Οχυρού — Υπόθεση κατασκοπείας

Συναγερμός σήμανε στη Σαλαμίνα όταν τουριστικό σκάφος ακινητοποιήθηκε κοντά στο Ναύσταθμο και οι δύο επιβαίνοντες συνελήφθησαν με φωτογραφικό υλικό του Ναυτικού Οχυρού στις συσκευές τους.

Σαλαμίνα: Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί με φωτογραφίες του Ναυτικού Οχυρού — Υπόθεση κατασκοπείας
23 Σεπ. 2025 11:30
Pelop News

Σκηνικό έντασης εκτυλίχθηκε χθες το απόγευμα στη Σαλαμίνα, όταν επαγγελματικό–τουριστικό σκάφος ελληνικής σημαίας με δύο αλλοδαπούς επιβαίνοντες, υπηκόους Ρουμανίας, εντοπίστηκε να πλέει στον δίαυλο του στενού του Ναυστάθμου και ακινητοποιήθηκε από σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, σε έλεγχο που ακολούθησε από περιπολικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., διαπιστώθηκε ότι οι δύο άνδρες, ηλικίας 22 και 52 ετών, κατείχαν φωτογραφικό υλικό του Ναυτικού Οχυρού Σαλαμίνας στις κινητές συσκευές τους. Άμεσα οδηγήθηκαν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, όπου συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 148 Π.Κ. περί κατασκοπείας.

Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, το ποσό των 4.700 ευρώ και 400 δολαρίων, ενώ το σκάφος οδηγήθηκε στο λιμάνι Παλουκίων Σαλαμίνας, όπου πραγματοποιείται εξονυχιστικός έλεγχος των ναυτιλιακών του εγγράφων.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέγραψαν το υλικό από το Ναυτικό Οχυρό.
