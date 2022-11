Σάλος με ανάρτηση του Έλον Μασκ – Τουίταρε φωτογραφία Ναζί στρατιώτη

Στο προφίλ του ο Έλον Μασκ τουίταρε φωτογραφία με έναν Γερμανό στρατιώτη της Βέρμαχτ, μέλος των ΝΑΖΙ, που κουβαλά ταχυδρομικά περιστέρια στο δυτικό μέτωπο κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στη Γαλλία, γνωστή ως Μάχη της Γαλλίας, στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, περίπου τον Μάιο του 1940.

Στη λεζάντα έγραφε: «τρία αδιάβαστα μηνύματα».

Ο ίδιος, σχολίασε στη συνέχεια «πώς άλλαξαν οι καιροί», προτού προσθέσει: «Την εποχή που τα πουλιά ήταν αληθινά. Αλλά αν το Twitter είναι πουλί, αυτό σημαίνει…».

Χρήστης, απόγονοι επιζώντων του Ολοκαυτώματος και όχι μόνο χαρακτήρισαν τη δημοσίευση «απαράδεκτη».

This makes me so fuken angry and I want the the brands and advertisers to pull their spend from this website. Unacceptable.https://t.co/LXGYmaKVVL

