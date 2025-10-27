Σάλος στα Χανιά: ΕΔΕ και απομάκρυνση λιμενάρχη μετά τον άγριο ξυλοδαρμό 72χρονου στο “Αριάδνη”

Το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου, όταν 36χρονος επιτέθηκε και γρονθοκόπησε 72χρονο επιβάτη μέσα στο γκαράζ του πλοίου «Αριάδνη» κατά τον κατάπλου στο λιμάνι της Σούδας. Το γεγονός προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις, καθώς το πλήρωμα φέρεται να μην παρενέβη, ενώ ο λιμενάρχης δεν προχώρησε στον απαιτούμενο σχηματισμό δικογραφίας.

Με εντολή του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για τον λιμενάρχη Χανίων, καθώς και πειθαρχική διερεύνηση των ευθυνών του πληρώματος του πλοίου «Αριάδνη». Μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας, ο λιμενάρχης τίθεται εκτός καθηκόντων.

Η ΕΔΕ αποφασίστηκε αφού διαπιστώθηκε ότι ο λιμενάρχης δεν σχημάτισε δικογραφία για το περιστατικό ούτε ενημέρωσε άμεσα την ηγεσία του Λιμενικού Σώματος, όπως ορίζουν οι κανονισμοί. Παράλληλα, η αρμόδια λιμενική αρχή έχει πλέον σχηματίσει δικογραφία που θα υποβληθεί στην Εισαγγελία, ενώ ο 36χρονος δράστης έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.





Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ δύο οδηγών στο γκαράζ του πλοίου, μπροστά στα μάτια επιβατών και μελών του πληρώματος, κατά τη διάρκεια της αποβίβασης των οχημάτων. Ο 36χρονος φέρεται να καθυστέρησε να προσεγγίσει το όχημά του, προκαλώντας εκνευρισμό και ένταση.

Ο 72χρονος επιβάτης περιγράφει σοκαριστικές στιγμές: «Μου ρίχνει μία στη μούρη και μου πετάει τα δόντια. Και κράταγα το κεφάλι μου να καλυφθώ. Μου τις έριξε απανωτές, πάνω από δέκα».

Παρά την επίθεση, κανείς από το πλήρωμα δεν επενέβη, σύμφωνα με τον ίδιο, ενώ άλλοι επιβάτες φώναζαν να σταματήσει ο ξυλοδαρμός. «Δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά το 2025. Να δέρνει κάποιος έναν ηλικιωμένο και να φεύγει ανενόχλητος, χωρίς να υπάρχει καμία αντίδραση», δήλωσε ο γιος του θύματος.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και, μέσω της δικηγόρου του, προανήγγειλε μήνυση κατά παντός υπευθύνου, συμπεριλαμβανομένου του καπετάνιου και μελών του πληρώματος.

Το υπουργείο Ναυτιλίας, σε ανακοίνωσή του, τονίζει ότι «τέτοιες συμπεριφορές είναι απολύτως απαράδεκτες και δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές», υπογραμμίζοντας πως «πρωταρχικό μέλημα είναι η ασφάλεια και ο σεβασμός προς τον επιβάτη».

Το βίντεο του περιστατικού που ήρθε στη δημοσιότητα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα για την αντίδραση του πληρώματος, αλλά και για τη διαχείριση της υπόθεσης από τις λιμενικές αρχές των Χανίων.

