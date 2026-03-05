Σάλος στην Κρήτη: Φυλάκιση γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή για ενδοοικογενειακή βία

Στην Κρήτη προκλήθηκε αναστάτωση μετά τη φυλάκιση γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή, ο οποίος συνελήφθη καθώς εκκρεμούσε σε βάρος του δικαστική απόφαση για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει το 2022, όταν ο αδερφός του κατήγγειλε περιστατικό βίας, με την υπόθεση να παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Πρόσφατα, το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων εξέδωσε καταδικαστική απόφαση για ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή και εξύβριση, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης 23 μηνών.

Τη Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν τον αγροτοσυνδικαλιστή και τον συνέλαβαν βάσει της καταδικαστικής απόφασης, μεταφέροντάς τον στις φυλακές Νεάπολης, όπου παραμένει για την εκτίση της ποινής του, σύμφωνα με το patris.gr.

Ο συνδικαλιστής είχε ενεργή συμμετοχή στις πρόσφατες αγροτικές κινητοποιήσεις, τόσο στο Ηράκλειο όσο και στην Αθήνα, γεγονός που είχε προκαλέσει σημαντική προβολή και δημοσιότητα στην κοινή γνώμη.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στην Κρήτη για την προσωπική του υπόθεση, ξεχωριστά από τη δράση του στον αγροτικό χώρο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



