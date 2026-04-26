Σάλος στο Ιταλικό ποδόσφαιρο με στημένους ορισμούς διαιτητών και στη Serie A

Ο Τζιανλούκα Ρόκι, υπεύθυνος για τους ορισμούς διαιτητών στη Serie A και τη Serie B της Ιταλίας, παραιτήθηκε εν μέσω έρευνας από την Εισαγγελία του Μιλάνου. Κατηγορείται για παρατυπίες σε τρεις αγώνες της ιταλικής σεζόν 2024/25.

Ο Ρόκι, επικεφαλής της Ιταλικής Ένωσης Διαιτητών, ερευνάται για εμπλοκή σε υπόθεση απάτης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Gazzetta dello Sport», η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από επιστολή καταγγελίας που απέστειλε ο πρώην βοηθός διαιτητή Ντομένικο Ρόκα προς την Ένωση Διαιτητών.

Όπως αναφέρεται, ο Ρόκι αντιμετωπίζει τρεις ξεχωριστές κατηγορίες: οι δύο σχετίζονται με επηρεασμό ορισμών διαιτητών και η τρίτη με παραβίαση του πρωτοκόλλου VAR. Οι επίμαχοι αγώνες ήταν δύο παιχνίδια της Ίντερ – με στόχο να ευνοηθεί η ομάδα του Μιλάνου – και ο αγώνας Ουντινέζε–Πάρμα.

Συγκεκριμένα, ο Ρόκι κατηγορείται ότι διασφάλισε τον ορισμό του Αντρέα Κολόμπο για τον αγώνα Μπολόνια–Ίντερ στο Κύπελλο Ιταλίας στις 20 Απριλίου 2025 και του Ντανιέλε Ντοβέρι, στον ημιτελικό Μίλαν–Ίντερ, καθώς και ότι παρενέβη ώστε να δοθεί πέναλτι υπέρ της Ουντινέζε στον αγώνα με την Πάρμα, παραβιάζοντας το πρωτόκολλο VAR.

Μιλώντας στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA μετά την έναρξη της έρευνας, ο Ρόκι δήλωσε: «Σε σχέση με το σημερινό γεγονός, παραιτούμαι από τη θέση μου για το καλό της έρευνας και της Ιταλικής Ένωσης Διαιτητών.

Αυτή η επώδυνη και δύσκολη απόφαση, την οποία πήρα σε συνεννόηση με την οικογένειά μου, έχει στόχο να διασφαλιστεί η ομαλή εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας. Είμαι βέβαιος ότι θα βγω από αυτή την υπόθεση αλώβητος και πιο δυνατός από πριν».

Η Corriere della Sera αναφέρει ότι οι «Νερατζούρι» δηλώνουν σοκαρισμένοι και ενοχλημένοι για αυτές τις κατηγορίες. Παρ’ όλα αυτά, όπως επισημαίνεται, η Ίντερ παραμένει ψύχραιμη, γνωρίζοντας ότι κανείς από τον σύλλογο δεν έχει εμπλακεί στο σκάνδαλο.

Η διοίκηση της ομάδας θεωρεί ότι βρίσκεται στη μέση μιας διαμάχης εξουσίας μεταξύ των ενώσεων διαιτητών και εκλαμβάνει την κατάσταση αυτή ως μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής σύγκρουσης.

