Σάλος στον Βόλο: Καταγγελία για μαθητές που φώναξαν συνθήματα υπέρ της Χρυσής Αυγής στην παρέλαση

Ένα σοβαρό περιστατικό που προκάλεσε αμηχανία και οργή καταγγέλλεται ότι σημειώθηκε στον Βόλο, στο περιθώριο της παρέλασης για την 25η Μαρτίου, όταν μαθητές λυκείου φέρονται να φώναξαν συνθήματα υπέρ της Χρυσής Αυγής μπροστά σε πολίτες που παρακολουθούσαν την εκδήλωση. Σύμφωνα με την καταγγελία που δημοσιοποιήθηκε, το περιστατικό σημειώθηκε όταν το τελευταίο λύκειο που πέρασε πριν από Οδηγούς και Προσκόπους αντέδρασε σε μικρή ομάδα που φώναζε αντιπολεμικά συνθήματα, με συντονισμένη απάντηση που προκάλεσε έντονη αναστάτωση.

Όπως αναφέρεται, η αντίδραση αυτή άφησε άφωνους όσους βρίσκονταν στο σημείο, ενώ ο πολίτης που προχώρησε στην καταγγελία υποστήριξε ότι ελάχιστοι εξέφρασαν ανοιχτά την αποδοκιμασία τους, την ώρα που άλλοι αντιμετώπισαν το περιστατικό με γέλια. Το συμβάν πήρε γρήγορα διαστάσεις, καθώς συνδέεται με συνθήματα που παραπέμπουν ευθέως σε εγκληματική οργάνωση, προκαλώντας εύλογες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία.

Η αντίδραση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας ήταν άμεση. Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σωκράτης Σαβελίδης, δήλωσε ότι συνθήματα υπέρ εγκληματικών οργανώσεων, του σκοταδισμού και της μισαλλοδοξίας δεν εκφράζουν σε καμία περίπτωση τους περίπου 13.000 μαθητές και μαθήτριες της περιοχής, τονίζοντας ότι η εκπαίδευση που παρέχεται στα σχολεία βασίζεται στις αρχές της δημοκρατίας, του ανθρωπισμού και του σεβασμού στα δικαιώματα του ανθρώπου.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι έχει ήδη δοθεί εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ενώ και η διεύθυνση του σχολείου προχωρά στη διερεύνηση της υπόθεσης. Την ίδια ώρα, έχουν κινητοποιηθεί και οι αρμόδιοι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, ώστε να υπάρξει παιδαγωγική παρέμβαση και να ενισχυθούν στους μαθητές οι αρχές της δημοκρατικής συνείδησης και της ενεργού πολιτειότητας.

Το περιστατικό ανοίγει μια δύσκολη αλλά αναγκαία συζήτηση γύρω από τα αντανακλαστικά του σχολείου, της κοινωνίας και των θεσμών απέναντι σε φαινόμενα που αγγίζουν τον πυρήνα της δημοκρατικής παιδείας. Σε κάθε περίπτωση, το βάρος πέφτει πλέον στη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες εκδηλώθηκε το συμβάν και στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί θεσμικά και παιδαγωγικά.

