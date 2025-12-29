Σάμος: Τρεις αγνοούμενοι και ένας νεκρός στη θάλασσα, επιχείρηση του Λιμενικού

Kατά τη διάρκεια επιχείρησης έρευνας και διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, νεκρός ανασύρθηκε ένας εκ των τεσσάρων αλλοδαπών που αγνοούνται σε θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σάμου.

Η κινητοποίηση των λιμενικών αρχών ξεκίνησε κατόπιν εντοπισμού 26 αλλοδαπών από στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας στη χερσαία περιοχή Πεταλίδες Σάμου, οι οποίοι ανέφεραν την ύπαρξη τεσσάρων αγνοουμένων στη θαλάσσια περιοχή της βόρειας Σάμου.

Η επιχείρηση διεξάγεται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συμμετοχή ενός πλωτού ανοικτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ενός ελικοπτέρου αλλά και ιδιωτικού σκάφους, καθώς και στελεχών του λιμενικού που επιχειρούν από ξηράς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



