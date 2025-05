Ο Γουίτκοφ διαπραγματεύτηκε με τον Πούτιν για την Ουκρανία χωρίς δικούς του διερμηνείς – Ήταν πράκτορας η μυστηριώδης γυναίκα που μετάφραζε;

Ο Στιβ Γουίκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για την Ουκρανία, τη Γάζα και το Ιράν, έκανε τρεις συναντήσεις διαπραγμάτευσης με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, χωρίς κανέναν σύμβουλο ή συνεργάτη και με διερμηνέα που του φύτεψε το Κρεμλίνο, αποκάλυψε το NBC.

Να σημειωθεί πως ο Γουίτκοφ δεν έχει καμία διπλωματική εμπειρία, αλλά απλώς είναι φίλος του Τραμπ και ασχολείται με την αγοραπωλησία ακινήτων και κρυπτονομισμάτων.

Αυτός ο άνθρωπος διαπραγματεύεται εκ μέρους της ισχυρότερης χώρας του πλανήτη, την τύχη ενός κράτους που πολεμάει για τρία χρόνια. Διαπραγματεύεται την παγκόσμια ασφάλεια και τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος δεν μιλάει ρώσικα, συναντήθηκε με τον Πούτιν στη Μόσχα για αρκετές ώρες στις 11 Φεβρουαρίου και στις 13 Μαρτίου, ενώ έκαναν ακόμα μια συνάντηση στην Αγία Πετρούπολη στις 11 Απριλίου. Και στις τρεις συναντήσεις αναφέρουν οι πηγές του NBC χρησιμοποίησε Ρώσους μεταφραστές.

Witkoff placing his hand over his heart to express his devotion to war criminal Putin and then sheepishly following in tow behind him is utterly disgusting. pic.twitter.com/4eNvfVxeth



Ρώσος ηγέτης, ο οποίος είναι γνωστό ότι μιλάει κάποια αγγλικά, επικοινωνεί μέσω διερμηνέα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και όταν διεξάγει επίσημες συναντήσεις. Στη συνάντηση με τον Γουίτκοφ στις 25 Απριλίου, πλαισιώθηκε από τον ειδικό σύμβουλό του, Γιούρι Ουσάκοφ, ο οποίος διετέλεσε πρέσβης της Ρωσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ 1998 και 2008, και τον Κίριλ Ντμιτρίγιεφ, ειδικό απεσταλμένο του για επενδύσεις και οικονομική συνεργασία. Επίσης, είχε και έναν δικό του διερμηνέα.

“#witless doesn’t a team for this. He’s only selling #Ukraine out!” 🤮🤮🤮

The fourth meeting between #Whitkoff and #Putin begins

Before this, the #US President’s special envoy met with #Putin‘s “favourite,” the head of the #Russian Direct Investment Fund, #Kirill_Dmitriev. pic.twitter.com/RXsZgAXqKk

— Putin’s IBS (@kardinal691) April 25, 2025