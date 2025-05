Στα πρόθυρα πολέμου Ινδία και Πακιστάν: Ανταλλαγή πυραύλων, φόβοι για γενικευμένη σύρραξη

Ανησυχία και διπλωματικός συναγερμός έχουν σημάνει διεθνώς, μετά την ανταλλαγή πυραυλικών επιθέσεων μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν το βράδυ της Παρασκευής. Το θερμόμετρο ανέβηκε επικίνδυνα, καθώς για πρώτη φορά μετά από χρόνια σημειώθηκε ταυτόχρονο πλήγμα σε στρατιωτικές βάσεις εκατέρωθεν, με στρατιωτικούς αναλυτές να εκτιμούν ότι η κατάσταση πλησιάζει τα όρια μιας γενικευμένης σύρραξης.

Κασμίρ σε κόκκινο συναγερμό: Πυραυλικά πλήγματα και πυρηνικός ίσκιος στη σκιά Ινδίας – Πακιστάν

Η Ινδία φέρεται να ξεκίνησε τον νέο γύρο έντασης, εκτοξεύοντας πυραύλους από μαχητικά αεροσκάφη προς τις πακιστανικές αεροπορικές βάσεις Νουρ Χαν, Μουρίντ και Σορκότ. Παρότι οι πρώτες πληροφορίες δεν αναφέρουν θύματα, το Πακιστάν αντέδρασε ταχύτατα, εξαπολύοντας την επιχείρηση «Τείχος από Μόλυβδο», πλήττοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην πολιτεία Πουντζάμπ και στο ινδικό Κασμίρ.

India has struck a Pakistani military base near the capital Islamabad with missiles

Μεταξύ των στόχων ήταν η στρατιωτική αεροπορική βάση Ουνταμπούρ και εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυραύλων BrahMos. Το ινδικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η χώρα παραμένει σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού, με αμυντικά συστήματα σε πλήρη λειτουργία. Παράλληλα, ανέφερε εισβολές πακιστανικών drones στην πόλη Αμριτσάρ και αεροπορικές επιθέσεις σε 26 τοποθεσίες, ανάμεσά τους και εγκαταστάσεις υγείας και εκπαίδευσης.

Col Sofiya Qureshi: “Pakistani Army continues attacks along the western border using drones, loitering munitions, longrange weapons, and fighter jets. Infiltration attempts were made via air at over 26 locations. Air bases in Udhampur, Bhuj, Pathankot, and Bathinda were targeted pic.twitter.com/yjReJtoAKE

— AIR News Leh (@prasarbharti) May 10, 2025