Κασμίρ σε κόκκινο συναγερμό: Πυραυλικά πλήγματα και πυρηνικός ίσκιος στη σκιά Ινδίας – Πακιστάν

Το Κασμίρ θυμίζει καζάνι που βράζει, καθώς η αντιπαράθεση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν οδηγείται σε νέα επικίνδυνη έξαρση. Τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, σημειώθηκαν συντονισμένα στρατιωτικά πλήγματα εκατέρωθεν, με στρατιωτικές εγκαταστάσεις να μετατρέπονται σε πεδία βολής.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαμπάζ Σαρίφ, συγκάλεσε εκτάκτως την Εθνική Αρχή Διοίκησης, το ανώτατο συμβούλιο που χειρίζεται θέματα εθνικής ασφάλειας και πυρηνικής πολιτικής. Λίγο αργότερα, το Πακιστάν ανακοίνωσε την έναρξη επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Bunyan-un-Marsoos», εξαπολύοντας μαζικά πυραυλικά πλήγματα κατά ινδικών στρατιωτικών βάσεων.

