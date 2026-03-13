Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας – Το μήνυμα του εγγονού του

Ο συνονόματος εγγονός του ηθοποιού τον τίμησε δημόσια με μια ιδιαίτερα φορτισμένη αναφορά.

13 Μαρ. 2026 18:13
Στη μνήμη του Λάμπρου Κωνσταντάρα στάθηκε ο εγγονός του, με αφορμή τη συμπλήρωση 113 χρόνων από τη γέννηση του σπουδαίου ηθοποιού του ελληνικού κινηματογράφου. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής, που φέρει το όνομά του, προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση, συνδέοντας τη σημερινή ημέρα όχι μόνο με τον παππού του, αλλά και με την απώλεια του πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2025 σε ηλικία 79 ετών.

Στο μήνυμά του, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας υπενθύμισε ότι ο αείμνηστος ηθοποιός γεννήθηκε στις 13 Μαρτίου 1913, στην οδό Πλουτάρχου 13, ένα στοιχείο που έχει συνδεθεί διαχρονικά με τη βιογραφία του. Με λόγια έντονα συναισθηματικά, έγραψε ότι φέτος, αν υπάρχουν γενέθλια στον παράδεισο, ο παππούς του θα τα γιορτάζει μαζί με το μοναχοπαίδι του, κάνοντας μια σαφή αναφορά στον πατέρα του.

Η ανάρτηση απέκτησε ιδιαίτερο φορτίο ακριβώς επειδή είναι η πρώτη επέτειος γενεθλίων του Λάμπρου Κωνσταντάρα μετά τον θάνατο του Δημήτρη Κωνσταντάρα. Έτσι, η αναφορά δεν λειτούργησε μόνο ως φόρος τιμής σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους πρωταγωνιστές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, αλλά και ως ένα προσωπικό, οικογενειακό αντίο που πλέον ενώνει τρεις γενιές του ίδιου ονόματος.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά, με δεκάδες ρόλους που άφησαν έντονο αποτύπωμα στη λαϊκή μνήμη. Η σημερινή ανάρτηση του εγγονού του έφερε ξανά στο προσκήνιο όχι μόνο το καλλιτεχνικό του εκτόπισμα, αλλά και τη βαθιά συναισθηματική σχέση που εξακολουθεί να συνδέει την οικογένειά του με τη μνήμη του.

