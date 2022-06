Σανγκάη: Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ηλεκτρικό αυτοκίνητο έπεσε από τον τρίτο όροφο

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ηλεκτρικό αυτοκίνητο της κινεζικής εταιρείας Nio έπεσε από τον τρίτο όροφο της έδρας της εταιρείας στη Σανγκάη, σύμφωνα με δήλωση της εταιρείας στην κινεζική πλατφόρμα Weibo.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη, στη διάρκεια δοκιμής ενός από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της εταιρείας. Ο ένας από τους νεκρούς ήταν υπάλληλος της Nio, ενώ ο άλλος εργαζόταν σε προμηθευτή της.

Φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν το τραγικό συμβάν.

Terrible story of two test drivers at #China’s electrical vehicle manufacturer NIO being killed when a car somehow smashed out of a building and came crashing down from a great height. pic.twitter.com/4ZNI2t7LqZ

