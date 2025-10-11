Σαντορίνη: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου για τον πνιγμό του 4χρονου – Τι δείχνουν οι έρευνες για τον ναυαγοσώστη

Νέα στοιχεία προκύπτουν για την τραγωδία στη Σαντορίνη, όπου ένα 4χρονο παιδί έχασε τη ζωή του σε πισίνα ξενοδοχείου. Ο ιδιοκτήτης συνελήφθη, ενώ οι αρχές διερευνούν αν στο σημείο υπήρχε ναυαγοσώστης, όπως υποστηρίζει το κατάλυμα.

Πισίνα
11 Οκτ. 2025 15:55
Pelop News

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την τραγωδία στη Σαντορίνη, όπου ένα 4χρονο παιδί έχασε τη ζωή του από πνιγμό σε πισίνα ξενοδοχείου το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου συνελήφθη για τον θάνατο του μικρού παιδιού, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Το ξενοδοχείο υποστηρίζει ότι υπήρχε ναυαγοσώστης στο σημείο, κάτι που, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν επιβεβαιώνεται από την έρευνα των αρχών.

Τις πρώτες βοήθειες στο 4χρονο παιδί φέρεται να έδωσε ένοικος του ξενοδοχείου, ο οποίος είναι γιατρός, επιχειρώντας να το επαναφέρει στη ζωή – όμως οι προσπάθειες απέβησαν μάταιες. Το παιδί διέμενε μαζί με τους γονείς του, τουρίστες από την Ινδία, στο ίδιο ξενοδοχείο.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, το αγοράκι φαίνεται πως ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του, έπεσε στην πισίνα και πνίγηκε. Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σαντορίνης, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη να το σώσουν, χωρίς αποτέλεσμα.

Το βάθος της πισίνας, στο σημείο όπου εντοπίστηκε το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του, ήταν περίπου 1,40 μέτρα. Η νομοθεσία προβλέπει υποχρεωτική παρουσία ναυαγοσώστη όταν το βάθος ξεπερνά το 1,5 μέτρο. Ωστόσο, ακόμη και σε μικρότερο βάθος, απαιτείται η παρουσία πιστοποιημένου μέλους του προσωπικού που να εκτελεί χρέη ναυαγοσώστη.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν υπήρξε αμέλεια από πλευράς του ξενοδοχείου και αν τηρούνταν οι κανόνες ασφαλείας που προβλέπει η νομοθεσία.
