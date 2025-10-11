Ανείπωτη τραγωδία στη Σαντορίνη, πνίγηκε σε πισίνα παιδί 4 χρονών!

Ήταν σε γκρουπ τουριστών από την Ινδία

Ανείπωτη τραγωδία στη Σαντορίνη, πνίγηκε σε πισίνα παιδί 4 χρονών!
11 Οκτ. 2025 14:18
Pelop News

Νέα τραγωδία σήμερα, Σάββατο 11/10/2025 στη Σαντορίνη με ένα παιδί 4 ετών να χάνει τη ζωή του σε πισίνα ξενοδοχείου στο Καμάρι.

Φοινικούντα: Το συμβόλαιο θανάτου που πιθανότατα «σφραγίστηκε», εκτελέστηκε από ένα «πιστόλι»

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το παιδί ήταν σε γκρουπ τουριστών από την Ινδία.

Τη στιγμή του δυστυχήματος στον χώρο της πισίνας βρίσκονταν αρκετά άτομα, ωστόσο κανείς δεν αντιλήφθηκε ότι το παιδί είχε βυθιστεί και βρισκόταν στον πάτο! Το αγοράκι φαίνεται πως είχε καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού και έχασε τις αισθήσεις του χωρίς να γίνει αντιληπτό, ενώ οι γονείς του, ηλικίας 33 και 32 ετών, βρίσκονταν επίσης στον χώρο της πισίνας, χωρίς όμως να αντιληφθούν εγκαίρως ότι το παιδί τους βρισκόταν σε κίνδυνο.

Το πιο σοκαριστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους λουόμενους αντιλήφθηκε την παρουσία του παιδιού μόνο όταν το κλώτσησε τυχαία μέσα στο νερό!
Τότε επικράτησε πανικός. Το παιδί ανασύρθηκε αμέσως στην επιφάνεια και έγιναν απεγνωσμένες προσπάθειες ανάνηψης, με ΚΑΡΠΑ και τη χρήση απινιδωτή που υπήρχε στο σημείο.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του προσωπικού και των παρευρισκομένων, το παιδί δεν ανταποκρίθηκε. Μέσα σε επτά λεπτά έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο Θήρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τη στιγμή του περιστατικού στην πισίνα δεν υπήρχε ναυαγοσώστης, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονα ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας που τηρούσε το ξενοδοχείο.

Οι υπεύθυνοι του καταλύματος αναζητούν εσπευσμένα τα απαραίτητα έγγραφα για την άδεια λειτουργίας της πισίνας.

Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν σε προσαγωγές και ερευνούν ενδεχόμενες παραλείψεις τόσο από την πλευρά της επιχείρησης όσο και από τους γονείς του παιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς αναμένεται να οδηγηθούν στο αυτόφωρο, καθώς εξετάζεται εάν υπήρξε αμέλεια ή πλημμελής επίβλεψη.Η Αστυνομία διεξάγει προανάκριση για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:24 Η πληγή που δεν έκλεισε ποτέ: Ο Ρόεϊ Σάλεβ, επιζών της σφαγής της Χαμάς στο Nova Festival, αυτοκτόνησε έναν χρόνο μετά
16:12 Ο Αυγουστίνος Ρεμούνδος μιλά στο pelop.gr για τον «Άνθρωπο του Θεού»: «Η ματαίωση είναι το πιο ανθρώπινο συναίσθημα»
15:59 «Ο πατέρας που νίκησε το σκοτάδι»! Το μήνυμα της Εθνικής Ελπίδων ΦΩΤΟ
15:55 Σαντορίνη: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου για τον πνιγμό του 4χρονου – Τι δείχνουν οι έρευνες για τον ναυαγοσώστη
15:49 Εκεχειρία: Τα τρία σημεία που μπορεί να την τορπιλίσουν! Η στάση Χαμάς και Ισραήλ
15:39 Η πρώτη στον κόσμο μεταμόσχευση ήπατος από χοίρο σε άνθρωπο!
15:31 Πάτρα: Νέο περιστατικό κακοποίησης, γείτονες έσωσαν κοπέλα από την επίθεση του συντρόφου της!
15:27 Φωτιά στη Λάππα Αχαΐας: Σε αποθήκη κοντά σε καταυλισμό εργατών γης ΝΕΟΤΕΡΑ
15:21 Euroleague: MVP της αγωνιστικής για 15η φορά o Σάσα Βεζένκοφ ΒΙΝΤΕΟ
15:12 Τι σημαίνει μεταβατικό καθεστώς για το συνταξιοδοτικό για τους 55άρηδες;
15:00 Η Πάτρα στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ: Κάθε υπόθεση θα περνά από διασταύρωση στοιχείων
14:51 Συναγερμός στα Λιόσια: Χειροβομβίδα βρέθηκε σε πεζοδρόμιο!
14:43 Το Reuters αναλύει: Ο λόγος που η Χαμάς εμπιστεύτηκε τον Τραμπ και το τηλεφώνημα του Σεπτεμβρίου
14:31 Σεξουαλική επίθεση σε λαϊκή αγορά! Ο πατέρας όρμησε στον δράστη
14:18 Ανείπωτη τραγωδία στη Σαντορίνη, πνίγηκε σε πισίνα παιδί 4 χρονών!
14:15 «Nομοσχέδιο-λαιμητόμος για τη 13ωρη δουλειά και την ευελιξία!» το μήνυμα του Συλλόγου Εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ
14:04 Ο Απόλλων με αισιοδοξία κόντρα στο Παγκράτι
13:50 Πάτρα: Τα στοιχεία της «διπλής» σύλληψης για ναρκωτικά
13:42 Φοινικούντα: Το συμβόλαιο θανάτου που πιθανότατα «σφραγίστηκε», εκτελέστηκε από ένα «πιστόλι»
13:30 Ο Παναθηναϊκός με τον Αταμάν στον πάγκο του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ