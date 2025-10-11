Ανείπωτη τραγωδία στη Σαντορίνη, πνίγηκε σε πισίνα παιδί 4 χρονών!

Νέα τραγωδία σήμερα, Σάββατο 11/10/2025 στη Σαντορίνη με ένα παιδί 4 ετών να χάνει τη ζωή του σε πισίνα ξενοδοχείου στο Καμάρι.

Φοινικούντα: Το συμβόλαιο θανάτου που πιθανότατα «σφραγίστηκε», εκτελέστηκε από ένα «πιστόλι»

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το παιδί ήταν σε γκρουπ τουριστών από την Ινδία.

Τη στιγμή του δυστυχήματος στον χώρο της πισίνας βρίσκονταν αρκετά άτομα, ωστόσο κανείς δεν αντιλήφθηκε ότι το παιδί είχε βυθιστεί και βρισκόταν στον πάτο! Το αγοράκι φαίνεται πως είχε καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού και έχασε τις αισθήσεις του χωρίς να γίνει αντιληπτό, ενώ οι γονείς του, ηλικίας 33 και 32 ετών, βρίσκονταν επίσης στον χώρο της πισίνας, χωρίς όμως να αντιληφθούν εγκαίρως ότι το παιδί τους βρισκόταν σε κίνδυνο.

Το πιο σοκαριστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους λουόμενους αντιλήφθηκε την παρουσία του παιδιού μόνο όταν το κλώτσησε τυχαία μέσα στο νερό!

Τότε επικράτησε πανικός. Το παιδί ανασύρθηκε αμέσως στην επιφάνεια και έγιναν απεγνωσμένες προσπάθειες ανάνηψης, με ΚΑΡΠΑ και τη χρήση απινιδωτή που υπήρχε στο σημείο.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του προσωπικού και των παρευρισκομένων, το παιδί δεν ανταποκρίθηκε. Μέσα σε επτά λεπτά έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο Θήρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τη στιγμή του περιστατικού στην πισίνα δεν υπήρχε ναυαγοσώστης, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονα ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας που τηρούσε το ξενοδοχείο.

Οι υπεύθυνοι του καταλύματος αναζητούν εσπευσμένα τα απαραίτητα έγγραφα για την άδεια λειτουργίας της πισίνας.

Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν σε προσαγωγές και ερευνούν ενδεχόμενες παραλείψεις τόσο από την πλευρά της επιχείρησης όσο και από τους γονείς του παιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς αναμένεται να οδηγηθούν στο αυτόφωρο, καθώς εξετάζεται εάν υπήρξε αμέλεια ή πλημμελής επίβλεψη.Η Αστυνομία διεξάγει προανάκριση για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



