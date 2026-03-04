Σάντσεθ σε Τραμπ: «Η Ισπανία δεν θα υποκύψει σε πιέσεις» – Όχι της Μαδρίτης στον πόλεμο κατά του Ιράν

Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δηλώνοντας ότι η χώρα του δεν πρόκειται να υποκύψει σε πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να στηρίξει τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμα προς τον ισπανικό λαό, ο Σάντσεθ απάντησε ευθέως στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για διακοπή των εμπορικών σχέσεων με τη Μαδρίτη.

«Δεν πρόκειται να υιοθετήσουμε μια θέση που αντιβαίνει στις αξίες και τις αρχές μας από φόβο για αντίποινα άλλων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ρώσικη ρουλέτα με τις ζωές εκατομμυρίων»

Ο Ισπανός πρωθυπουργός εξέφρασε έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, προειδοποιώντας ότι η στρατιωτική αντιπαράθεση εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους.

«Με αυτόν τον τρόπο ξεκινούν οι μεγάλες καταστροφές της ανθρωπότητας. Δεν μπορείς να παίζεις ρώσικη ρουλέτα με την τύχη εκατομμυρίων», υπογράμμισε.

Η απάντηση στις απειλές Τραμπ

Οι δηλώσεις του Σάντσεθ έρχονται μία ημέρα μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να διακόψουν κάθε εμπορική σχέση με την Ισπανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε αυτή την τοποθέτηση κατά τη διάρκεια συνάντησης στον Λευκό Οίκο με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

«Θα διακόψουμε το εμπόριο κάθε είδους με την Ισπανία. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με την Ισπανία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ένταση προκλήθηκε μετά την ανακοίνωση της ισπανικής κυβέρνησης ότι δεν θα επιτρέψει τη χρήση των στρατιωτικών βάσεων που λειτουργούν από κοινού με τις ΗΠΑ για επιθέσεις στο Ιράν, τονίζοντας ότι οι εγκαταστάσεις βρίσκονται υπό ισπανική κυριαρχία.

«Όχι στον πόλεμο»

Ο Σάντσεθ υποστήριξε ότι η στάση της Ισπανίας είναι συνεπής με τη θέση που έχει υιοθετήσει η χώρα σε άλλες διεθνείς κρίσεις, όπως η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και ο πόλεμος στη Γάζα.

«Λέμε όχι στην κατάρρευση του διεθνούς δικαίου. Λέμε όχι στην αντίληψη ότι ο κόσμος μπορεί να λύσει τα προβλήματά του μόνο μέσω συγκρούσεων και βομβαρδισμών. Λέμε όχι στην επανάληψη των λαθών του παρελθόντος. Λέμε όχι στον πόλεμο», τόνισε.

Σύγκριση με τον πόλεμο στο Ιράκ

Ο Ισπανός πρωθυπουργός συνέκρινε επίσης την αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν με την εισβολή στο Ιράκ το 2003, σημειώνοντας ότι εκείνη η στρατιωτική επέμβαση οδήγησε σε μεγαλύτερη αστάθεια και δυστυχία.

Παράλληλα, επισήμανε ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις συνέπειες από την ενδεχόμενη πτώση του καθεστώτος των αγιατολάχ στο Ιράν, εκφράζοντας την άποψη ότι μια τέτοια εξέλιξη δεν εγγυάται έναν πιο δίκαιο κόσμο.

«Αυτό που βλέπουμε προς το παρόν είναι μεγαλύτερη οικονομική αβεβαιότητα, αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου», σημείωσε.

Κλείνοντας, τόνισε ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εργάζονται για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και όχι να οδηγούν τον κόσμο σε νέες συγκρούσεις.

