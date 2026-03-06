Σαουδική Αραβία: Αναχαίτιση drones ανατολικά του Ριάντ και πυραύλων σε αεροπορική βάση με Αμερικανούς

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν τρία μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στην ανατολική περιφέρεια του Ριάντ.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου, τα τρία UAV εντοπίστηκαν και εξουδετερώθηκαν επιτυχώς. Νωρίτερα την ίδια ημέρα, οι σαουδαραβικές αρχές είχαν ανακοινώσει την αναχαίτιση τριών βαλλιστικών πυραύλων που κατευθύνονταν προς την αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν, η οποία βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα και φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Τα περιστατικά εντάσσονται στην κλιμάκωση των επιθέσεων από το Ιράν, που συνεχίζονται για έβδομη συνεχή ημέρα στον Κόλπο και τις γύρω περιοχές, ως αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή στρατιωτική εκστρατεία εναντίον της Τεχεράνης.

Οι σαουδαραβικές δυνάμεις παραμένουν σε υψηλή ετοιμότητα, ενώ δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής θύματα ή υλικές ζημιές από τα σημερινά συμβάντα.

