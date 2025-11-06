Σαρκοζί: Χιλιάδες γράμματα και δώρα από θαυμαστές του στη φυλακή, η ανάρτησή του

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Νικολά Σαρκοζί υπόσχεται ότι θα απαντήσει στα γράμματα.

06 Νοέ. 2025 22:51
Pelop News

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, που εκτίει πενταετή ποινή φυλάκισης στο Παρίσι για κατηγορίες διαφθοράς, δέχεται καθημερινά εκατοντάδες γράμματα, δώρα και χρηματικές συνεισφορές από θαυμαστές και πολιτικούς οπαδούς. Το προσωπικό της φυλακής αφιερώνει ώρες στον έλεγχο των σάκων αλληλογραφίας, τα οποία στη συνέχεια παραδίδονται στον Σαρκοζί και από αυτόν στους δικηγόρους του, που τα προωθούν στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, ο Σαρκοζί υπόσχεται να απαντήσει στα μηνύματα υποστήριξης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Το τέλος της ιστορίας δεν έχει γραφτεί ακόμη». Μεταξύ των δώρων περιλαμβάνονται χρήματα για αγορές από το σούπερ μάρκετ της φυλακής, όπου, σύμφωνα με το Paris Match, προμηθεύεται κονσέρβες τόνου και γιαούρτια, με διαφορετικό μενού από τους υπόλοιπους κρατούμενους.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς στις 10 Νοεμβρίου οι δικαστές θα εξετάσουν το αίτημα αποφυλάκισής του, με πιθανότητα αποφυλάκισης πριν τα Χριστούγεννα. Η ποινή του Σαρκοζί σχετίζεται με παράνομες πληρωμές από τον επιχειρηματία Νικολά Μπούλαρ για νομικές υπηρεσίες, με τους υποστηρικτές του να κάνουν λόγο για πολιτική δίωξη, ενισχύοντας τη μαζική αποστολή μηνυμάτων συμπαράστασης.
