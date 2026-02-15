Σαρώνει η κακοκαιρία: Πλημμύρες, καθιζήσεις, καταστροφές σ’ όλη την Ελλάδα

Σε κατάσταση συναγερμού η μισή Ελλάδα από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει τις τελευταίες ώρες τη χώρα.

Ηδη έχουν καταγραφεί πολλές ζημιές και καταστροφές.

-Ηδη έχει σημάνει συναγερμός σε Πρέβεζα και Τζουμέρκα λόγω κατολισθήσεων. Στην Τρίπολη οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα σε καλλιέργειες και οδικά δίκτυα.

-Στη Λέσβο, σημειώθηκαν καταπτώσεις βράχων, καθώς και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Στην Κέρκυρα, οι ισχυροί άνεμοι σε συνδυασμό με τη βροχή προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και πλημμύρες σε παραλιακές ζώνες. Στην Κρήτη, οι ισχυροί νοτιάδες έχουν προκαλέσει πτώσεις κλαδιών και δέντρων, καθώς και προβλήματα στις αεροπορικές πτήσεις.

Πιο αναλυτικά, η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη στην Εθνική Οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας, λόγω συνεχών πτώσεων βράχων. Η Περιφέρεια Ηπείρου έλαβε εσπευσμένα μέτρα προστασίας των διερχομένων.

Στην περιοχή Μυρσίνης, η πρόσβαση προς το χωριό έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από μεγάλη κατολίσθηση.

Στο παραλιακό μέτωπο της Ηπείρου, σοβαρές ζημιές έχει υποστεί ο δρόμος στην περιοχή του Μύτικα. Η κακοκαιρία έπληξε επίσης θερμοκήπια και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που έχουν πλημμυρίσει.

-Στην Πάργα, καθώς και στους οικισμούς Αγιά και Ανθούσα, η πτώση βράχων επίσης προκάλεσε υλικές ζημιές, ενώ αυτοκίνητα καταπλακώθηκαν.

Μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας επιχειρούν κάτω από αντίξοες συνθήκες, προσπαθώντας να κρατήσουν ανοιχτές τις βασικές οδικές αρτηρίες. Οι αρμόδιοι προειδοποιούν για περαιτέρω επιδείνωση εάν συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις, καθώς το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο και οι υποδομές εξασθενημένες.

Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων υποχώρησε σε μήκος περίπου 70 μέτρων το οδόστρωμα στην επαρχιακή οδό Γεφυριού Πλάκας – Αγναντων – Πραμαντών.

Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα ανέφερε ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων Χρήστος Χασιάκος, καθώς τη στιγμή της καθίζησης στο σημείο βρισκόταν με το αυτοκίνητό του κάτοικος των Αγναντων.

Οπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ένιωσε να τρέμει η γη, έπεφταν πέτρες, κατάλαβε τι συμβαίνει, προσπάθησε να περάσει το σημείο, όμως υποχώρησε ο δρόμος, έπεσε το αυτοκίνητο, άνοιξε την πόρτα του συνοδηγού και διέφυγε.

Η καθίζηση σημειώθηκε στις 11 το πρωί. Η κυκλοφορία διεκόπη και τα αυτοκίνητα ακολουθούν παράκαμψη για να φτάσουν στη Πράμαντα.

-Σοκαριστική είναι η εικόνα στο γνωστό παραλιακό θέρετρο του Αρίλλα στην Κέρκυρα, όπου το οδικό δίκτυο έχει υποστεί καταστροφές, καθιστώντας την περιοχή ουσιαστικά αδιάβατη.

Ο κεντρικός παραλιακός δρόμος, που συνδέει τις επιχειρήσεις και τα τουριστικά καταλύματα, έχει κοπεί στη μέση, ενώ το γεφύρι που διέσχιζε το τοπικό ρυάκι έχει εξαφανιστεί εντελώς.

Η κατάσταση επιδεινώνεται ραγδαία εβδομάδα με την εβδομάδα από τον περασμένο Νοέμβριο, καθώς οι διαδοχικές κακοκαιρίες διαβρώνουν το έδαφος και καταστρέφουν τις υποδομές.

Προβλήματα εντοπίζονται σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος Επιχειρηματιών Αρίλλα, υπάρχουν σημεία όπου το οδόστρωμα έχει σχιστεί στα δύο, ενώ οι εκτεταμένες καθιζήσεις καθιστούν τις μετακινήσεις εξαιρετικά επικίνδυνες, όχι μόνο για τα οχήματα αλλά ακόμη και για τους πεζούς.

Η εικόνα αυτή, δυστυχώς, αντανακλά τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί σε πολλές περιοχές της Κέρκυρας μετά το κύμα κακοκαιρίας.

Κάτοικοι και επαγγελματίες απευθύνουν δραματική έκκληση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Πολιτεία να παρέμβουν άμεσα για την αποκατάσταση των ζημιών. Η ανησυχία είναι έντονη, καθώς οι υποδομές έχουν καταρρεύσει και η ασφάλεια των πολιτών διακυβεύεται καθημερινά.

Οι τοπικοί φορείς ζητούν την επίσπευση των διαδικασιών επιδιόρθωσης, προειδοποιώντας ότι η καθυστέρηση των έργων υπονομεύει την καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων αλλά και το μέλλον της επερχόμενης τουριστικής περιόδου.

-Νέο κύμα κατολισθήσεων σημειώθηκε στον οδικό άξονα Καλλονής – Σιγρίου. Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στο περιφερειακό τμήμα της Φίλιας και στη διαδρομή από την Ανεμότια προς το Καλοχώρι.

Ο δρόμος εγκαινιάστηκε επίσημα από τον πρωθυπουργό τον Απρίλιο του 2024, ωστόσο παραμένει τυπικά κλειστός λόγω της επικινδυνότητας του εδάφους. Στην πράξη χρησιμοποιείται καθημερινά από εκατοντάδες οδηγούς, καθώς αποτελεί τη συντομότερη σύνδεση μεταξύ των χωριών της περιοχής.

-Την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην 66,0 χ/θ της Ε.Ο. Τρίπολης-Πύργου και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, λόγω κατολίσθησης, σε τμήμα του οδοστρώματος ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, κατά τη διάρκεια της πιο πάνω διακοπής και στις δύο κατευθύνσεις της οδού, θα εκτρέπεται από την 58,0 χ/θ της Ε.Ο. Τρίπολης – Πύργου και θα διεξάγεται μέσω της διαδρομής Καρκαλού – Δημητσάνα – Ζάτουνα – Παλούμπα – Ράφτη – Λουτρά Ηραίας – Κοκλαμάς, έως την 108,0 χ/θ της Ε.Ο. Τρίπολης – Πύργου και αντιστρόφως.

-Οι νοτιάδες σαρώνουν την Κρήτη από τα ξημερώματα. Οι ισχυροί άνεμοι έχουν μέχρι στιγμής προκαλέσει σε αρκετές περιπτώσεις πρώτσεις κλαδιών αλλά και δέντρων, σε όλο το νησί.

Στο Αεροδρομίο Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης» έχει καταγραφεί καθυστέρηση πτήσεων, υπήρξε μέχρι τώρα μία ακύρωση πτήσης, ενώ ένα ακόμη αεροσκάφος πήγε για προσγείωση στα Χανιά.

Στην ακύρωση της παρέλασης για το Καστρινό Καρναβάλι λόγω των καιρικών συνθηκών στο νησί, προχώρησε ο Δήμος Ηρακλείου μετά και το επικαιροποιημένο μετεωρολογικό δελτίο. Επιπλέον, αύριο Δευτέρα δεν θα λειτουργήσουν οι βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί (ΚΕΠΑ), τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια, τα λύκεια, τα ΕΠΑΛ και τα ειδικά σχολεία κάθε τύπου.

Απαγορευτικό απόπλου σε

Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Σημαντικές ανατροπές στις μετακινήσεις επιβατών φέρνει η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα σήμερα, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, με τους πολύ ισχυρούς έως θυελλώδεις νότιους ανέμους να φτάνουν τα 8 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου τα 9 μποφόρ.

Η ένταση των ανέμων έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στα περισσότερα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, οδηγώντας τις λιμενικές αρχές στην επιβολή απαγορευτικού απόπλου από τα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής: τον Πειραιά, τη Ραφήνα και το Λαύριο.

Τα δρομολόγια προς τον Αργοσαρωνικό εκτελούνται μόνο με πλοία συμβατικού τύπου και μετά τις 11:30 το πρωί, καθώς τα ταχύπλοα παραμένουν δεμένα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Παράλληλα, κλειστές παραμένουν σημαντικές ακτοπλοϊκές γραμμές, μεταξύ των οποίων:

– Αγία Μαρίνα – Νέα Στύρα

– Καβάλα – Πρίνος Θάσου

– Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



