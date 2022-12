Σάρωσαν τα βραβεία στη ΓΓΑ στον τομέα των αθλητικών εκδηλώσεων

Εννέα τιμητικές διακρίσεις κατέκτησαν το Υφυπουργείο Αθλητισμού, η Cycling Creece και το ΟΑΚΑ στον τομέα των αθλητικών εκδηλώσεων στα φετινά Event Awards, που αποτυπώνουν την καινοτομία των δημιουργών διοργανώσεων και φιλοξενίας τους.

Τα χρυσά και ασημένια βραβεία για το Υφυπουργείο αφορούσαν στη διοργάνωση της Γενικής Συνέλευσης της Διεθνούς Ένωσης Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών (ANOC) στο Ηράκλειο και στην αναβίωση του ΔΕΗ Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας.

Τέσσερα βραβεία για:

-Τη Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ένωσης Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών (ANOC) στο Ηράκλειο,

-ΔΕΗ International Tour of Hellas, ως πρωτοεμφανιζόμενο γεγονός, τόσο για το Υφυπουργείο όσο και για τη Cycling Greece,

-Sporting Venue for Events, για το OAKA,

Πέντε βραβεία για:

-ΔΕΗ Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδας, ως αθλητική διοργάνωση, σε Υφυπουργείο και Cycling Greece,

-City Center Venue, Venue for Festival & Art Events και Venue for Product Launch, για το ΟΑΚΑ.

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, τόνισε: «Η εξωστρέφεια, βασική στόχευση της πολιτικής μας από την πρώτη στιγμή, η διεκδίκηση, η διοργάνωση, αλλά και η αναβίωση σπουδαίων αθλητικών γεγονότων με διεθνή αντίκτυπο και η συνεπακόλουθη προβολή της χώρας μας σε όλο τον κόσμο, μαζί με τα πολυποίκιλα οφέλη ενίσχυσης του αθλητικού τουρισμού, δικαιώνονται καθημερινά».