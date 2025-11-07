Σαρωτικές έρευνες στα Βορίζια: 48 σπίτια και 21 μαντριά στο μικροσκόπιο – 7 συλλήψεις και δεκάδες προσαγωγές για το μακελειό ΦΩΤΟ

Από άκρη σε άκρη ερευνούν τα Βορίζια του Ηρακλείου οι αστυνομικές αρχές, στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη μετά το μακελειό με δύο νεκρούς και σειρά πυροβολισμών που συγκλόνισαν την Κρήτη.

Η περιοχή έχει μετατραπεί σε επιχειρησιακό πεδίο ερευνών, καθώς αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, της ΔΑΟΕ και του Α.Τ. Φαιστού πραγματοποιούν διαδοχικές εφόδους σε σπίτια, μαντριά και αποθήκες, με στόχο τη σύλληψη όλων των εμπλεκομένων και την κατάσχεση των όπλων που κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα.

Σαρωτικοί έλεγχοι και δεκάδες προσαγωγές

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες σε 48 κατοικίες και 21 μαντριά, ενώ έχουν ελεγχθεί περισσότερα από 350 άτομα και οχήματα.

Οι αστυνομικοί έχουν ήδη προχωρήσει σε 17 προσαγωγές, ενώ εντοπίστηκαν όπλα και πυρομαχικά σε διάφορα σημεία του χωριού, ακόμα και σε σπηλιές, τα οποία έχουν σταλεί για εργαστηριακή ανάλυση.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς οι αρχές επιδιώκουν να ταυτοποιήσουν όλους τους εμπλεκόμενους στο αιματηρό επεισόδιο.

Επτά συλλήψεις για τη διπλή δολοφονία

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, έχουν συλληφθεί επτά άτομα ως άμεσα εμπλεκόμενα στις δύο ανθρωποκτονίες.

Μεταξύ αυτών, ένας 47χρονος ξάδελφος του Φανούρη Καργάκη, που έχασε τη ζωή του στη συμπλοκή, ο οποίος συνελήφθη βάσει εντάλματος.

Επιπλέον, δύο άτομα ηλικίας 17 και 56 ετών συνελήφθησαν για υπόθαλψη και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Μέχρι στιγμής, δύο μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη έχουν κριθεί προφυλακιστέα μετά τις απολογίες τους σε ανακρίτρια και εισαγγελέα Ηρακλείου.

Νέα μέτρα από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Το μακελειό στα Βορίζια προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος ανακοίνωσε δέσμη μέτρων για την οπλοκατοχή στην Κρήτη — μεταξύ αυτών την απαγόρευση των μπαλωθιών και τη δημιουργία ειδικού “τμήματος FBI” για την αντιμετώπιση της οργανωμένης εγκληματικότητας στο νησί.

Η επιχείρηση στα Βορίζια συνεχίζεται με συντονισμένες δυνάμεις και παρουσία σε κάθε σημείο, καθώς η αστυνομία δηλώνει αποφασισμένη να τερματίσει το καθεστώς ανομίας και να αποκαταστήσει την ασφάλεια στην περιοχή.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



