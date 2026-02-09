Σαρωτική νίκη του σοσιαλιστή υποψηφίου στις Προεδρικές εκλογές στην Πορτογαλία

Με μεγάλη διαφορά στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Πορτογαλία επικράτησε ο μετριοπαθής σοσιαλιστής Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο με αντίπαλο τον ακροδεξιό Αντρέ Βεντούρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα με καταμετρημένες τις ψήφους στο 95% των εκλογικών τμημάτων.

Ο 63χρονος Σεγκούρο συγκεντρώνει 66% των ψήφων έναντι 34% για τον 43χρονο Βεντούρα και πρόκειται να διαδεχθεί στις αρχές Μαρτίου τον συντηρητικό Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της χώρας επί δέκα χρόνια.

Με καταμετρημένο το 67% των ψήφων, ο Σεγκούρο κερδίζει 63% και ο Βεντούρα 37%.

Aξίζει να σημειωθεί πως δύο δημοσκοπήσεις που έγιναν στην έξοδο των εκλογικών τμημάτων έδειχναν τον σοσιαλιστή υποψήφιο Ζοζέ Σεγκούρο να κερδίζει 67% έως 73% των ψήφων, ενώ ο ακροδεξιός αντίπαλός του Αντρέ Βεντούρα τοποθετούταν στο 27% έως 33%.

