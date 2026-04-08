Σαρωτικοί έλεγχοι για ελληνοποιήσεις κρεάτων ενόψει Πάσχα – Πάνω από 1.800 έλεγχοι και 120 κυρώσεις

Με έκτακτους και στοχευμένους ελέγχους σε όλη τη χώρα επιχειρεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να θωρακίσει την αγορά κρέατος ενόψει της πασχαλινής περιόδου, βάζοντας στο επίκεντρο την πάταξη των ελληνοποιήσεων, την ορθή επισήμανση και την πλήρη ιχνηλασιμότητα των προϊόντων. Το βάρος πέφτει κυρίως στα προϊόντα ζωικής προέλευσης και ειδικά στο κρέας, όπου παραδοσιακά αυξάνεται η ζήτηση αυτές τις ημέρες.

Στο πλαίσιο του συνολικού επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΥΠΑΑΤ, η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων και η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, έχουν ήδη προχωρήσει σε περισσότερους από 1.800 ελέγχους μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Από αυτούς προέκυψαν 223 μη συμμορφώσεις, ενώ στους εξειδικευμένους ελέγχους του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διαπιστώθηκαν ακόμη 36 παραβάσεις. Συνολικά, οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και παραβάσεων φτάνουν τις 259, ενώ έχουν ήδη επιβληθεί 120 διοικητικές κυρώσεις.

Ιδιαίτερα αυξημένη εμφανίζεται η κινητικότητα των ελέγχων το τελευταίο διάστημα, καθώς μόνο από τα τέλη Μαρτίου έως και τις πρώτες ημέρες του Απριλίου πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 430 έλεγχοι. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι όσο πλησιάζει το Πάσχα, τόσο εντείνεται και η επιτήρηση της αγοράς, με έμφαση στις διασταυρώσεις στοιχείων στην εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ, στις αιφνιδιαστικές επισκέψεις σε σφαγεία, μονάδες τυποποίησης, αποθηκευτικούς χώρους, εμπόρους και σημεία λιανικής πώλησης.

Παράλληλα, το υπουργείο παρακολουθεί και τη διακίνηση ζώντων ζώων από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του συστήματος TRACES NT, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης ιχνηλάτησή τους μέχρι το τελικό σημείο εμπορίας. Για το διάστημα από 26 Μαρτίου έως 6 Απριλίου 2026 καταγράφηκαν 33 ενδοκοινοτικά φορτία από Γαλλία, Ισπανία, Σλοβακία και Αυστρία. Από αυτά, τα 31 αφορούσαν ζώα για περαιτέρω διατήρηση, κυρίως προς Λάρισα, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Μαγνησία, ενώ δύο φορτία από τη Σλοβακία αφορούσαν ζώα προς άμεση σφαγή με προορισμό την Κορινθία και τη Λάρισα.

Την ίδια ώρα, οι κρεοσκόποι κτηνίατροι στα σφαγεία όλης της χώρας πραγματοποιούν καθημερινά αυξημένους υγειονομικούς ελέγχους τόσο κατά την παραλαβή και τη σφαγή των ζώων όσο και στην υγειονομική επισήμανση των σφαγίων και στη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων. Το ΥΠΑΑΤ ξεκαθαρίζει ότι αυτό το πλαίσιο ελέγχων θα συνεχιστεί χωρίς χαλάρωση σε όλη τη διάρκεια της πασχαλινής περιόδου, σε στενό συντονισμό με όλους τους αρμόδιους μηχανισμούς.

