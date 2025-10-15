Σαρωτικοί έλεγχοι στα social media: Παράνομες ομάδες ενημέρωναν για μπλόκα της Τροχαίας, δύο συλλήψεις

Δύο Έλληνες, 29 και 55 ετών, συνελήφθησαν στην Αθήνα για διαχείριση παράνομων κοινοτήτων.

Σαρωτικοί έλεγχοι στα social media: Παράνομες ομάδες ενημέρωναν για μπλόκα της Τροχαίας, δύο συλλήψεις
15 Οκτ. 2025 10:56
Pelop News

Δύο Έλληνες, ηλικίας 29 και 55 ετών, συνελήφθησαν χθες το πρωί στην Αθήνα από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, κατηγορούμενοι για τη διαχείριση παράνομων κοινοτήτων σε πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων, όπου μέλη ενημερώνονταν σε πραγματικό χρόνο για τα σημεία και τις ώρες ελέγχων της Τροχαίας.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντολής εισαγγελέα, αποκάλυψε τρεις παράνομες κοινότητες με συνολικά πάνω από 201.000 μέλη. Οι πληροφορίες που αναρτώνταν παρείχαν λεπτομέρειες όχι μόνο για μπλόκα της Τροχαίας, αλλά και για παρουσίες άλλων αστυνομικών υπηρεσιών όπως ΟΠΚΕ και ΔΙ.ΑΣ., δημιουργώντας σοβαρά εμπόδια στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και στη γενικότερη αστυνόμευση.

Ο 29χρονος κατείχε ρόλο υπερδιαχειριστή σε κοινότητα με 173.000 μέλη και σε άλλες δύο με περίπου 28.000 μέλη, καλύπτοντας περιοχές της Κρήτης και της Θεσσαλονίκης. Ο 55χρονος ήταν διαχειριστής της μεγαλύτερης κοινότητας.

Κατά τις έρευνες στα σπίτια τους, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατασχέθηκαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνταν για τη διαχείριση των λογαριασμών. Οι συσκευές θα υποβληθούν σε εργαστηριακή εξέταση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Οι δύο συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:56 Ρόδος: Παλεύει για τη ζωή του το 3χρονο κοριτσάκι που ανασύρθηκε από τον πάτο πισίνας
13:52 Μητσοτάκης από το «Αττικόν»: Σε λειτουργία σύντομα τα πιο σύγχρονα ΤΕΠ της χώρας
13:42 «Γράφουν στην εκκλησία με γερανό»: Τα μηνύματα που ξεσκέπασαν το δίκτυο με τα μπλόκα της Τροχαίας
13:35 Πάτρα: Έκοψε δέντρα στην πλατεία Ελευθερίας και επέστρεψε νύχτα για να ολοκληρώσει τον βανδαλισμό ΦΩΤΟ
13:27 Φοινικούντα: Νέες αποκαλύψεις για τη διπλή δολοφονία – Αλληλοκατηγορούνται οι δράστες, θρίλερ με τον ηθικό αυτουργό
13:19 Μετά την εκεχειρία, η Γάζα βυθίζεται στο χάος: Οι φατρίες που αμφισβητούν τη Χαμάς
13:17 Mε την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το 1ο fitness meeting Δυτικής Ελλάδας
13:17 Καλάβρυτα: Κάλεσμα του Εμπορικού Συλλόγου για το νοσοκομείο
13:12 «Κάτω τα χέρια από το Μνημείο όλων μας»: Η Μαρία Καρυστιανού καταγγέλλει “αλαζονική οικειοποίηση” του Αγνώστου Στρατιώτη
13:09 Το Μουσείο Τύπου ανοίγει τις ιστορικές του σελίδες για το Έπος του ’40 στην Πάτρα
13:07 Οι διαιτητές για την πρεμιέρα των ομάδων της Αχαΐας στην Α2 Εθνική
13:00 Πού χάθηκαν οι πινακίδες; Νέες καταγγελίες για τις σημάνσεις των οδών της Πάτρας
12:57 Φάμελλος: «Πιστεύω σε έναν δυνατό και ενωμένο ΣΥΡΙΖΑ – Δεν είμαι αντίπαλος του Αλέξη Τσίπρα»
12:56 Πάτρα – Ξυλοδαρμός Π. Ρηγόπουλου: Μήνυση και από την φύλακα του Αρχαίου Ωδείου στους εισβολείς! ΦΩΤΟ
12:54 Ζυμώσεις για τις εκλογές του ΝΟΠ
12:50 Παλαιόκαστρο: «Μάθετε στον Αλέξανδρο να μην δίνει σημασία» – Σοκάρει η καταγγελία για κακοποίηση 11χρονου σε δημοτικό
12:45 Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €9,355 δισ. στο εννεάμηνο – Στα €6,3 δισ. τα φοροέσοδα τον Σεπτέμβριο
12:41 Δείτε ποιος δήμαρχος της Αχαΐας έχει γράψει σχολικό βιβλίο
12:40 ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Οι Γραμματείες της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου
12:36 «Με χτύπησε επειδή ήμουν γυναίκα και αδύναμη»: Συγκλονίζει η 43χρονη που ξυλοκοπήθηκε στη Βουλιαγμένης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ