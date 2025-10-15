Σαρωτικοί έλεγχοι στα social media: Παράνομες ομάδες ενημέρωναν για μπλόκα της Τροχαίας, δύο συλλήψεις

Δύο Έλληνες, ηλικίας 29 και 55 ετών, συνελήφθησαν χθες το πρωί στην Αθήνα από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, κατηγορούμενοι για τη διαχείριση παράνομων κοινοτήτων σε πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων, όπου μέλη ενημερώνονταν σε πραγματικό χρόνο για τα σημεία και τις ώρες ελέγχων της Τροχαίας.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντολής εισαγγελέα, αποκάλυψε τρεις παράνομες κοινότητες με συνολικά πάνω από 201.000 μέλη. Οι πληροφορίες που αναρτώνταν παρείχαν λεπτομέρειες όχι μόνο για μπλόκα της Τροχαίας, αλλά και για παρουσίες άλλων αστυνομικών υπηρεσιών όπως ΟΠΚΕ και ΔΙ.ΑΣ., δημιουργώντας σοβαρά εμπόδια στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και στη γενικότερη αστυνόμευση.

Ο 29χρονος κατείχε ρόλο υπερδιαχειριστή σε κοινότητα με 173.000 μέλη και σε άλλες δύο με περίπου 28.000 μέλη, καλύπτοντας περιοχές της Κρήτης και της Θεσσαλονίκης. Ο 55χρονος ήταν διαχειριστής της μεγαλύτερης κοινότητας.

Κατά τις έρευνες στα σπίτια τους, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατασχέθηκαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνταν για τη διαχείριση των λογαριασμών. Οι συσκευές θα υποβληθούν σε εργαστηριακή εξέταση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Οι δύο συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

