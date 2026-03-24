Σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας: Δεκάδες πρόστιμα 350 ευρώ για κράνος στη Δυτική Ελλάδα σε μία εβδομάδα

Σαρωτικοί έλεγχοι σε όλη τη χώρα με βάση τον νέο Κ.Ο.Κ. Τα στοιχεία ελέγχων της 38ης εβδομάδας της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

24 Μαρ. 2026 8:38
Pelop News

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εθνική εκστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας για την οδική ασφάλεια, με τους ελέγχους να επικεντρώνονται στην καθολική χρήση προστατευτικού κράνους. Κατά την 38η εβδομάδα της δράσης «Μηδενική ανοχή», τα κλιμάκια της Τροχαίας βεβαίωσαν συνολικά 1.235 παραβάσεις σε ολόκληρη την επικράτεια.

Ειδικότερα η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρει:

Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Ειδικότερα, το διάστημα από 16 έως 22 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκαν -15.703- έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν -1.133- παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες -31- σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και -102- παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι -841- αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους -31- διανομείς), -102- επιβάτες δίκυκλων και -292- οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

  • -712- στην Αττική,
  • -79- στη Θεσσαλονίκη,
  • -76- στη Δυτική Ελλάδα,
  • -71- στα Ιόνια Νησιά,
  • -63- στην Κρήτη,
  • -60- στο Νότιο Αιγαίο,
  • -50- στη Θεσσαλία,
  • -27- στη Στερεά Ελλάδα,
  • -27- στην Κεντρική Μακεδονία,
  • -24- στην Πελοπόννησο,
  • -21- στην Ήπειρο,
  • -20- στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και
  • -5- στο Βόρειο Αιγαίο.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

  • -350- ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).
  • -350- ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.
  • -30- ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους, με ισχυρή παρουσία και συνέπεια, προκειμένου να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.

Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ – είναι ευθύνη που σώζει ζωές.

 

