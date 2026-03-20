Σχέδια Τραμπ για το νησί Χαργκ: Σενάρια κατάληψης ή αποκλεισμού με στόχο τα Στενά του Ορμούζ

Σενάρια στρατιωτικής επέμβασης στο νησί Χαργκ εξετάζει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο να πιέσει το Ιράν να επαναλειτουργήσει τα κρίσιμα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Axios, βρίσκονται υπό εξέταση τόσο η κατάληψη όσο και ο ναυτικός αποκλεισμός του νησιού, το οποίο αποτελεί βασικό κόμβο για τις εξαγωγές πετρελαίου της Τεχεράνης.

Το νησί Χαργκ, σε απόσταση περίπου 24 χιλιομέτρων από τις ιρανικές ακτές, διαχειρίζεται σχεδόν το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν. Η ενδεχόμενη στρατιωτική δράση εκτιμάται ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός πίεσης, προκειμένου να ανοίξει εκ νέου η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται σημαντικό ποσοστό της παγκόσμιας ενεργειακής ροής.

Κρίσιμος παράγοντας για την εξέλιξη του πολέμου

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Ουάσιγκτον φέρεται να δυσκολεύεται να επιτύχει τον τερματισμό της σύγκρουσης με τους όρους που επιδιώκει, όσο το Ιράν διατηρεί τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στην περιοχή. Η κρίση έχει ήδη προκαλέσει έντονες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, οδηγώντας σε άνοδο των τιμών.

Παράλληλα, ενισχύεται η στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένες Πολιτείες στη Μέση Ανατολή, με τρεις μονάδες πεζοναυτών να κατευθύνονται στην περιοχή, ενώ εξετάζεται και η αποστολή επιπλέον δυνάμεων.

Σχέδιο σε φάσεις – Προηγούνται εκτεταμένα πλήγματα

Σύμφωνα με πηγές με γνώση των σχεδιασμών, μια επιχείρηση στο Χαργκ δεν θεωρείται άμεση επιλογή, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο. Προβλέπεται αρχικά η αποδυνάμωση των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων μέσω εκτεταμένων αεροπορικών επιδρομών και στη συνέχεια η ενδεχόμενη κατάληψη του νησιού.

«Χρειαζόμαστε περίπου έναν μήνα για να αποδυναμώσουμε περαιτέρω τους Ιρανούς, να πάρουμε το νησί και να το χρησιμοποιήσουμε ως διαπραγματευτικό χαρτί», ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή που επικαλείται το Axios.

Ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης υπογράμμισε ότι ο πρόεδρος είναι αποφασισμένος να εξασφαλίσει την επαναλειτουργία των Στενών, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί τελική απόφαση για τον τρόπο επίτευξης αυτού του στόχου.

Επιφυλάξεις για τους κινδύνους μιας χερσαίας επιχείρησης

Στον αντίποδα, στρατιωτικοί αναλυτές εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας επιχείρησης. Ο απόστρατος υποναύαρχος Μαρκ Μοντγκόμερι προειδοποίησε ότι η κατάληψη του νησιού ενδέχεται να εκθέσει αμερικανικές δυνάμεις σε αυξημένο κίνδυνο, χωρίς να διασφαλίζει τον έλεγχο της ιρανικής παραγωγής πετρελαίου.

Όπως σημείωσε, το Ιράν θα μπορούσε να ανακατευθύνει την παραγωγή από άλλες εγκαταστάσεις, περιορίζοντας την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Για τον λόγο αυτό, εκτιμάται ότι πιο πιθανό σενάριο είναι η ενίσχυση της ναυτικής παρουσίας στα Στενά του Ορμούζ, με συνοδεία δεξαμενόπλοιων και αποφυγή άμεσης χερσαίας εμπλοκής.

Δηλώσεις Τραμπ και αβεβαιότητα για την τελική απόφαση

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές. Σε πρόσφατες δηλώσεις του, τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να πλήξουν το νησί ανά πάσα στιγμή, χαρακτηρίζοντάς το «εντελώς απροστάτευτο».

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο χερσαίας επέμβασης, σημειώνοντας με νόημα: «Αν το έκανα, δεν θα σας το έλεγα».

Η εξέλιξη της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ έχει ήδη ανατρέψει τον αρχικό σχεδιασμό της αμερικανικής κυβέρνησης, με τον Τραμπ να αναβάλλει διεθνείς υποχρεώσεις και να παρατείνει τη στρατιωτική εμπλοκή, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αυξανόμενη ανησυχία τις εξελίξεις σε ένα από τα πιο κρίσιμα γεωπολιτικά μέτωπα του πλανήτη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



