Σχέδιο απασχόλησης για 5.000 ανέργους στον ιδιωτικό τομέα, ποιους αφορά

Ένα νέο πρόγραμμα που αφορά την απασχόληση ανέργων μεγαλύτερης ηλικίας ενεργοποιεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Με υπουργική απόφαση της Νίκης Κεραμέως προωθείται η πρόσληψη 5.000 ανέργων άνω των 50 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, μέσα από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).

Η υπουργός τόνισε ότι το δικαίωμα στην εργασία αποτελεί προτεραιότητα, σημειώνοντας: «Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε ομάδες που δυσκολεύονται να επανενταχθούν στην αγορά. Με αυτό το πρόγραμμα ενισχύουμε παράλληλα και τις επιχειρήσεις που αναζητούν έμπειρο προσωπικό, καταπολεμώντας κάθε μορφή ηλικιακής διάκρισης».

Το πρόγραμμα προβλέπει θέσεις πλήρους απασχόλησης και απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα. Το ύψος της επιχορήγησης θα διαφοροποιείται ανάλογα με το προφίλ του ανέργου, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός για την περίοδο 2025-2028 φτάνει τα 73,746 εκατ. ευρώ.

