Σχέδιο επενδύσεων – μαμούθ του ΑΔΜΗΕ έως το 2034: 11 έργα, ΑΜΚ κοντά στο 1 δισ. ευρώ και ενεργειακός χάρτης νέας εποχής

Σε φάση υλοποίησης ενός από τα πιο φιλόδοξα επενδυτικά προγράμματα στην ιστορία του βρίσκεται ο ΑΔΜΗΕ, με τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του να περιλαμβάνει συνολικά 11 έργα μεγάλης κλίμακας έως το 2034, εκ των οποίων εννέα εγχώρια και δύο διεθνή.

Καθοριστικής σημασίας για την υλοποίηση του προγράμματος θεωρείται η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) του Διαχειριστή, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 1 δισ. ευρώ. Όπως αναφέρουν πηγές του ΑΔΜΗΕ, οι τελικές αποφάσεις αναμένονται μέσα στις επόμενες εβδομάδες, με την οριστικοποίηση των οικονομικών μεγεθών, της διαδικασίας και του πλαισίου συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων.

Νησιωτικές διασυνδέσεις: ο βασικός πυλώνας

Οι εγχώριες νησιωτικές διασυνδέσεις αποτελούν τον βασικό πυλώνα του σχεδίου, καθώς συμβάλλουν:

στη μείωση των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας,

στον περιορισμό των εκπομπών ρύπων από τις αυτόνομες μονάδες παραγωγής,

και στη δραστική ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ στα νησιά.

Στα σημαντικότερα έργα περιλαμβάνονται:

Διασύνδεση Δωδεκανήσων, προϋπολογισμού 2,8 δισ. ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2029. Ήδη τον Δεκέμβριο προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τα υποβρύχια καλώδια Κορίνθου – Κω, προϋπολογισμού 1,35 δισ. ευρώ.

Διασύνδεση νησιών Βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Σκύρος, Χίος, Σάμος), συνολικού κόστους 1,4 δισ. ευρώ, επίσης με στόχο το 2029.

Τέταρτη φάση διασύνδεσης Κυκλάδων, που αφορά Σαντορίνη, Φολέγανδρο, Μήλο και Σέριφο, κόστους 161 εκατ. ευρώ, με ολοκλήρωση εντός του 2026.

Δεύτερη διασύνδεση Κρήτης (Ηράκλειο – Αττική), η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί, σε συνέχεια της πρώτης (Χανιά – Πελοπόννησος). Εκκρεμεί η κατασκευή της γραμμής Χανιά – Ηράκλειο.

Ανατολικός διάδρομος Πελοποννήσου, που συνδέει το ΚΥΤ Μεγαλόπολης με το νέο ΚΥΤ Κορίνθου και το ΚΥΤ Κουμουνδούρου, έργο που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους.

Συμπληρωματικά έργα ύψους 2,3 δισ. ευρώ, όπως η αναβάθμιση του ΚΥΤ Κουμουνδούρου και η κατασκευή νέου ΚΥΤ στο Ρουφ.

Διασυνοριακές διασυνδέσεις και γεωπολιτική διάσταση

Σε επίπεδο διεθνών διασυνδέσεων, ο ΑΔΜΗΕ προωθεί:

την κατασκευή δεύτερης γραμμής παράλληλα με τις υφιστάμενες διασυνδέσεις με Ιταλία, Αλβανία και Τουρκία, συνολικού κόστους 1 δισ. ευρώ, με εκτιμώμενη ολοκλήρωση την περίοδο 2031–2033.

Δύο ακόμη εμβληματικά έργα προσδίδουν έντονη γεωπολιτική διάσταση στον σχεδιασμό:

η διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου, προϋπολογισμού 3,6 δισ. ευρώ, για την οποία ο ΑΔΜΗΕ παρέχει τεχνική υποστήριξη,

και η διασύνδεση με τη Σαουδική Αραβία, για την οποία έχει συσταθεί θυγατρική ειδικού σκοπού του ΑΔΜΗΕ και της National Grid.

Όπως ανέφερε πρόσφατα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί η μελέτη βιωσιμότητας και η προτεινόμενη χάραξη του έργου.

Ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα έχει, τέλος, το γεγονός ότι το συγκεκριμένο πρότζεκτ θα συνδυαστεί με τη διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, ώστε να ενταχθούν στον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC), αναβαθμίζοντας τον ρόλο της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό και διεθνή ενεργειακό χάρτη.

