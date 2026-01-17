Σχέδιο επενδύσεων – μαμούθ του ΑΔΜΗΕ έως το 2034: 11 έργα, ΑΜΚ κοντά στο 1 δισ. ευρώ και ενεργειακός χάρτης νέας εποχής

Έντεκα επενδύσεις μεγάλης κλίμακας, εννέα εγχώριες και δύο διεθνείς, περιλαμβάνει ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός του ΑΔΜΗΕ με ορίζοντα το 2034, με αιχμή τις νησιωτικές και διασυνοριακές διασυνδέσεις και κομβικό βήμα την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, που εκτιμάται κοντά στο 1 δισ. ευρώ.

17 Ιαν. 2026 10:24
Pelop News

Σε φάση υλοποίησης ενός από τα πιο φιλόδοξα επενδυτικά προγράμματα στην ιστορία του βρίσκεται ο ΑΔΜΗΕ, με τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του να περιλαμβάνει συνολικά 11 έργα μεγάλης κλίμακας έως το 2034, εκ των οποίων εννέα εγχώρια και δύο διεθνή.

Καθοριστικής σημασίας για την υλοποίηση του προγράμματος θεωρείται η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) του Διαχειριστή, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 1 δισ. ευρώ. Όπως αναφέρουν πηγές του ΑΔΜΗΕ, οι τελικές αποφάσεις αναμένονται μέσα στις επόμενες εβδομάδες, με την οριστικοποίηση των οικονομικών μεγεθών, της διαδικασίας και του πλαισίου συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων.

Νησιωτικές διασυνδέσεις: ο βασικός πυλώνας

Οι εγχώριες νησιωτικές διασυνδέσεις αποτελούν τον βασικό πυλώνα του σχεδίου, καθώς συμβάλλουν:

  • στη μείωση των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας,
  • στον περιορισμό των εκπομπών ρύπων από τις αυτόνομες μονάδες παραγωγής,
  • και στη δραστική ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ στα νησιά.

Στα σημαντικότερα έργα περιλαμβάνονται:

  • Διασύνδεση Δωδεκανήσων, προϋπολογισμού 2,8 δισ. ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2029. Ήδη τον Δεκέμβριο προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τα υποβρύχια καλώδια Κορίνθου – Κω, προϋπολογισμού 1,35 δισ. ευρώ.
  • Διασύνδεση νησιών Βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Σκύρος, Χίος, Σάμος), συνολικού κόστους 1,4 δισ. ευρώ, επίσης με στόχο το 2029.
  • Τέταρτη φάση διασύνδεσης Κυκλάδων, που αφορά Σαντορίνη, Φολέγανδρο, Μήλο και Σέριφο, κόστους 161 εκατ. ευρώ, με ολοκλήρωση εντός του 2026.
  • Δεύτερη διασύνδεση Κρήτης (Ηράκλειο – Αττική), η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί, σε συνέχεια της πρώτης (Χανιά – Πελοπόννησος). Εκκρεμεί η κατασκευή της γραμμής Χανιά – Ηράκλειο.
  • Ανατολικός διάδρομος Πελοποννήσου, που συνδέει το ΚΥΤ Μεγαλόπολης με το νέο ΚΥΤ Κορίνθου και το ΚΥΤ Κουμουνδούρου, έργο που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους.
  • Συμπληρωματικά έργα ύψους 2,3 δισ. ευρώ, όπως η αναβάθμιση του ΚΥΤ Κουμουνδούρου και η κατασκευή νέου ΚΥΤ στο Ρουφ.

Διασυνοριακές διασυνδέσεις και γεωπολιτική διάσταση

Σε επίπεδο διεθνών διασυνδέσεων, ο ΑΔΜΗΕ προωθεί:

  • την κατασκευή δεύτερης γραμμής παράλληλα με τις υφιστάμενες διασυνδέσεις με Ιταλία, Αλβανία και Τουρκία, συνολικού κόστους 1 δισ. ευρώ, με εκτιμώμενη ολοκλήρωση την περίοδο 2031–2033.

Δύο ακόμη εμβληματικά έργα προσδίδουν έντονη γεωπολιτική διάσταση στον σχεδιασμό:

  • η διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου, προϋπολογισμού 3,6 δισ. ευρώ, για την οποία ο ΑΔΜΗΕ παρέχει τεχνική υποστήριξη,
  • και η διασύνδεση με τη Σαουδική Αραβία, για την οποία έχει συσταθεί θυγατρική ειδικού σκοπού του ΑΔΜΗΕ και της National Grid.

Όπως ανέφερε πρόσφατα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί η μελέτη βιωσιμότητας και η προτεινόμενη χάραξη του έργου.

Ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα έχει, τέλος, το γεγονός ότι το συγκεκριμένο πρότζεκτ θα συνδυαστεί με τη διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, ώστε να ενταχθούν στον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC), αναβαθμίζοντας τον ρόλο της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό και διεθνή ενεργειακό χάρτη.

