Σχέδιο για την προστασία των μουσείων από την ΕΛΑΣ με 300 ειδικούς φρουρούς

Η πρόσφατη κινηματογραφική ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι φαίνεται πως λειτούργησε ως καμπανάκι κινδύνου για τις ελληνικές αρχές, οι οποίες προχωρούν σε ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας. Οι αρμόδιοι φορείς θέλουν να αποτρέψουν το ενδεχόμενο να σημειωθεί αντίστοιχο περιστατικό και στην Ελλάδα, όπου φυλάσσονται πολιτιστικοί θησαυροί ανεκτίμητης αξίας.

Τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισμού σχεδιάζουν να αναθέσουν μέρος της φύλαξης μουσείων –και πιθανόν ορισμένων αρχαιολογικών χώρων– στην Ελληνική Αστυνομία. Αυτό σημαίνει πως από τον Μάρτιο και έπειτα, στην προστασία των εκθεμάτων δεν θα συμμετέχουν μόνο οι πολιτικοί υπάλληλοι του υπουργείου Πολιτισμού, όπως συνέβαινε έως τώρα, αλλά και ένστολοι αστυνομικοί.

Το ζήτημα έχει εξεταστεί σε βάθος από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με τα τεχνικά και οργανωτικά σημεία του σχεδίου να αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας των δύο υπουργείων.

300 αστυνομικοί στα μουσεία

Όπως αποκαλύπτει η ίδια πηγή, το επιχειρησιακό πλάνο προβλέπει τη συμμετοχή 300 ειδικών φρουρών, οι οποίοι θα ενταχθούν σύντομα στην ΕΛ.ΑΣ. και θα διατεθούν ειδικά για τη φύλαξη μουσείων και πολιτιστικών εγκαταστάσεων. Η κατανομή τους θα γίνει βάσει μελετών του Υπουργείου Πολιτισμού που εντοπίζουν τα κενά ασφαλείας σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Ήδη το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είχε ξεκινήσει διαδικασίες για την πρόσληψη 600 ειδικών φρουρών προκειμένου να ενισχύσει διάφορες υπηρεσίες της Αστυνομίας, μεταξύ αυτών και τις νέες μονάδες που επιβλέπουν καταυλισμούς Ρομά. Με κυβερνητική απόφαση, και σύμφωνα με πληροφορίες μετά από σχετική εισήγηση του υπουργείου Πολιτισμού, ο αριθμός των προσλήψεων αυξήθηκε στους 900, ώστε οι 300 εξ αυτών να διατεθούν αποκλειστικά για τη φύλαξη πολιτιστικών υποδομών.

Οι νέοι φρουροί αναμένεται να ενταχθούν στο Σώμα από τον Φεβρουάριο έως τον Μάρτιο, ενώ η τελική κατανομή τους θα γίνει ανάλογα με τις ανάγκες που έχουν καταγράψει οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Σύντομα, τα δύο υπουργεία αναμένεται να προβούν σε επίσημες ανακοινώσεις για το σχέδιο.

Η απόφαση θεωρείται εξαιρετικά επίκαιρη μετά τη ληστεία στο Λούβρο, όπου οι δράστες απέσπασαν κοσμήματα αξίας άνω των 80 εκατ. ευρώ. Στην Ελλάδα, η πιο γνωστή υπόθεση παραμένει εκείνη του 2012 στην Εθνική Πινακοθήκη, όταν ένας άνδρας αφαίρεσε τρία έργα τέχνης –ανάμεσά τους κι έναν πίνακα του Πικάσο– πριν τελικά συλληφθεί το 2021. Ο 52χρονος καταδικάστηκε πρόσφατα σε ποινή φυλάκισης 14 μηνών.

Την ίδια χρονιά είχε σημειωθεί και ληστεία στο Μουσείο Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αρχαία Ολυμπία, υπόθεση που επίσης εξιχνιάστηκε χάρη στις έρευνες της Ασφάλειας Πατρών. Οι αρχές θεωρούν ότι τα περιστατικά αυτά ανέδειξαν την ανάγκη για πιο στοχευμένη και επαγγελματική φύλαξη των πολιτιστικών μας μνημείων — κάτι που το νέο σχέδιο φιλοδοξεί να διασφαλίσει.

