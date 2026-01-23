Σχέδιο Τραμπ για Γροιλανδία: Πυραύλοι, βάσεις και πρόσβαση «χωρίς τέλος»

Σε τροχιά αναθεώρησης εισέρχεται η αμυντική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών – Δανίας, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει την άρση κάθε περιορισμού στη στρατιωτική της παρουσία στη Γροιλανδία, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο των στρατηγικών επιδιώξεων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον έλεγχο της περιοχής.

Η υφιστάμενη συμφωνία του 1951, η οποία τροποποιήθηκε το 2004, προβλέπει ότι οι ΗΠΑ οφείλουν να διαβουλεύονται με τη Δανία και τη Γροιλανδία πριν από σημαντικές αλλαγές στις στρατιωτικές τους εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις στο νησί. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η αμερικανική πλευρά επιδιώκει νέα διατύπωση που θα εξασφαλίζει πλήρη ελευθερία σχεδιασμού και ανάπτυξης στρατιωτικών υποδομών, χωρίς ουσιαστικούς περιορισμούς.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξος για την επίτευξη της συμφωνίας, σημειώνοντας πως οι ΗΠΑ θα επιτύχουν τους στρατηγικούς τους στόχους στη Γροιλανδία «με πολύ μικρό κόστος, για πάντα». Από την πλευρά της, η πρεσβεία της Δανίας στην Ουάσιγκτον απέφυγε να σχολιάσει τις εξελίξεις.

Το πλαίσιο της συμφωνίας και οι δηλώσεις Τραμπ

Κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το «πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας» μετά από συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες. Δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ θα εμπλακεί στη διαδικασία, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ανακοίνωσης εντός δύο εβδομάδων για το αν οι Δανοί έχουν συμφωνήσει.

Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα έχουν «πλήρη στρατιωτική πρόσβαση» στη Γροιλανδία, χωρίς χρονικούς περιορισμούς, τονίζοντας ότι θα μπορούν να τοποθετήσουν ό,τι θεωρούν αναγκαίο στην περιοχή.

Γεωπολιτικές προεκτάσεις και στρατηγικοί στόχοι

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία-πλαίσιο ενδέχεται να περιλαμβάνει στάθμευση πυραύλων, δικαιώματα εξόρυξης με στόχο τον αποκλεισμό κινεζικών συμφερόντων, καθώς και ενισχυμένη παρουσία του ΝΑΤΟ στην Αρκτική. Μια οριστική συμφωνία θα μπορούσε να αποκλιμακώσει την ένταση που θεωρείται μία από τις σοβαρότερες απειλές για τη διατλαντική συμμαχία από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ ως αντάλλαγμα ο Τραμπ φέρεται διατεθειμένος να μην επιβάλει δασμούς στα ευρωπαϊκά κράτη.

Η πρωτοβουλία σηματοδοτεί αλλαγή πορείας σε σχέση με την πολιτική των προηγούμενων δεκαετιών, όταν οι ΗΠΑ είχαν περιορίσει σημαντικά την παρουσία τους στη Γροιλανδία μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, μειώνοντας τις βάσεις από 17 σε μία.

Η στάση Δανίας και Γροιλανδίας

Η Δανή πρωθυπουργός, Μέτε Φρεντέρικσεν, δήλωσε ότι τόσο η Δανία όσο και η Γροιλανδία είναι ανοιχτές σε περαιτέρω επέκταση της αμυντικής συμφωνίας, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να γίνει με «σωστό και σεβαστό τρόπο». Παράλληλα, πρώην αξιωματούχοι του αμερικανικού Πενταγώνου σημειώνουν ότι η Γροιλανδία επιδιώκει μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική δραστηριότητα, καθώς οι σχετικές συμβάσεις ενισχύουν την τοπική οικονομία.

