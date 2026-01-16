Σχηματισμός «μεταβατικής κυβέρνησης» της Γάζας με επικεφαλής τον Τραμπ

Ντόναλντ Τραμπ για Γάζα: «Έχω τη μεγάλη τιμή να ανακοινώσω ότι το συμβούλιο ειρήνης σχηματίστηκε».

Σχηματισμός «μεταβατικής κυβέρνησης» της Γάζας με επικεφαλής τον Τραμπ
16 Ιαν. 2026 9:15
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι το λεγόμενο συμβούλιο ειρήνης για τη Λωρίδα της Γάζας «σχηματίστηκε», κρίσιμο βήμα του αμερικανικού σχεδίου όσον αφορά τον παλαιστινιακό θύλακο, προσθέτοντας πως τα μέλη του οργάνου αυτού, επικεφαλής του οποίου θα είναι ο ίδιος, θα παρουσιαστούν «προσεχώς».

«Έχω τη μεγάλη τιμή να ανακοινώσω ότι το συμβούλιο ειρήνης σχηματίστηκε. Τα μέλη του συμβουλίου θα ανακοινωθούν προσεχώς», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.

Το συμβούλιο αυτό έχει αποστολή να επιβλέπει προσωρινή παλαιστινιακή επιτροπή 15 απολιτικών τεχνοκρατών που θα αναλάβει τη διαχείριση των καθημερινών υποθέσεων στον θύλακο.

Ο Αλί Σάαθ, πολιτικός μηχανικός, άλλοτε στέλεχος της Παλαιστινιακής Αρχής, επελέγη για να ηγηθεί σε αυτή την μεταβατική επιτροπή τεχνοκρατών. Θα έχει το βαρύ καθήκον να πιλοτάρει το πρώτο στάδιο της ανοικοδόμησης της Λωρίδας της Γάζας, που έχει υποστεί πελώρια και ανυπολόγιστη καταστροφή έπειτα από δυο χρόνια πολέμου.

Ο βούλγαρος διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ, άλλοτε ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, προαλείφεται για να αναλάβει να διευθύνει τις επιχειρήσεις του συμβουλίου ειρήνης στο πεδίο.

Τα άλλα μέλη του συμβουλίου αυτού θα αντιπροσωπεύουν τη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία, σύμφωνα με τον αμερικανικό ιστότοπο Axios.

Ο αμερικανός ειδικός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ ανακοίνωσε ότι η αποκαλούμενη δεύτερη φάση του αμερικανικού σχεδίου, που «άρχισε» την Τετάρτη, θα οδηγήσει «στην ανοικοδόμηση» της Λωρίδας της Γάζας.

Στον παλαιστινιακό θύλακο, τα σύνορα και τα σημεία πρόσβασης στον οποίο παραμένουν υπό τον έλεγχο του στρατού του Ισραήλ αφότου τέθηκε σε ισχύ συμφωνία κατάπαυσης του πυρός από τον Οκτώβριο, ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου διαπιστώνουν καθημερινά πως καταγράφονται μεγάλες ελλείψεις τροφίμων, πόσιμου νερού, φαρμάκων και καυσίμων.

