Σχοινάς: Ευρωπαϊκή παρέμβαση για τα λιπάσματα, στο επίκεντρο και η επισιτιστική ασφάλεια

Το υψηλό κόστος των λιπασμάτων, που συνεχίζει να επιβαρύνει σοβαρά τον πρωτογενή τομέα, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, με την Ευρωπαία Επίτροπο για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σουίτσα. Μαζί με αυτό, στο τραπέζι τέθηκαν οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, αλλά και οι επιπτώσεις τους στην αγροτική παραγωγή, την ενέργεια και την επάρκεια τροφίμων.

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή παρέμβαση στο ζήτημα των λιπασμάτων, σημειώνοντας ότι το αυξημένο κόστος δημιουργεί πίεση όχι μόνο στην ελληνική, αλλά συνολικά στην ευρωπαϊκή γεωργία. Η επισήμανση αυτή δείχνει ότι το θέμα αντιμετωπίζεται πλέον ως διαρθρωτικό πρόβλημα για την αγροτική οικονομία και όχι ως μια πρόσκαιρη δυσκολία.

Οι βασικές προτεραιότητες του υπουργείου

Στις δηλώσεις του, ο κ. Σχοινάς ανέφερε ότι στις κεντρικές προτεραιότητες του υπουργείου περιλαμβάνονται η αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών, η διαμόρφωση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, αλλά και η αντιμετώπιση των επιζωοτιών, που, όπως υπογράμμισε, συνιστούν ένα ολοένα πιο σοβαρό πρόβλημα τόσο για την Ελλάδα όσο και για την υπόλοιπη Ευρώπη.

Η αναφορά αυτή αποτυπώνει την πρόθεση του υπουργείου να κινηθεί ταυτόχρονα σε πολλά μέτωπα: από τα θεσμικά εργαλεία στήριξης των παραγωγών μέχρι τις απειλές που επηρεάζουν άμεσα τη βιωσιμότητα της αγροτικής δραστηριότητας.

Ενέργεια και τρόφιμα στο προσκήνιο

Στη διάρκεια της συνάντησης έγινε εκτενής συζήτηση και για τις εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας, καθώς και για τις συνέπειες που αυτές έχουν στην αγροτική παραγωγή. Το ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη λειτουργία των εκμεταλλεύσεων, ενώ συνδέεται άμεσα και με το τελικό κόστος των προϊόντων.

Παράλληλα, στο επίκεντρο βρέθηκαν τα ζητήματα της επισιτιστικής ασφάλειας και της επάρκειας τροφίμων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς αναταράξεις επηρεάζουν όλο και πιο έντονα τις αντοχές των αγορών και των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Η κ. Σουίτσα σημείωσε πως βασικό ζήτημα παραμένει η ενέργεια, ενώ στάθηκε και στο θέμα των τροφίμων, τονίζοντας ότι η ασφάλεια και η επάρκειά τους αποτελούν πλέον στρατηγική προτεραιότητα. Στο ίδιο πλαίσιο χαρακτήρισε κρίσιμο και το ζήτημα των λιπασμάτων, επισημαίνοντας ότι οι τιμές τους έχουν εκτοξευθεί.

Αναζήτηση λύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Η Ευρωπαία Επίτροπος ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια για την εξεύρεση λύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παραδεχόμενη ωστόσο ότι η υπόθεση είναι σύνθετη και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα. Η τοποθέτησή της δείχνει ότι το πρόβλημα αναγνωρίζεται στις Βρυξέλλες, χωρίς όμως να διαφαίνεται ακόμη μια άμεση και απλή διέξοδος.

Η συζήτηση, πάντως, δεν περιορίστηκε μόνο στα αγροτικά ζητήματα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, οι δύο πλευρές αναφέρθηκαν και στις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, με έμφαση στις αλλαγές που επηρεάζουν το περιβάλλον σταθερότητας και ανάπτυξης στην περιοχή.

Ο ρόλος των χωρών του Κόλπου

Στο πλαίσιο αυτό, έγινε ειδική αναφορά και στον ρόλο των χωρών του Κόλπου, τις οποίες η κ. Σουίτσα χαρακτήρισε κρίσιμο παράγοντα για την ευημερία, τη σταθερότητα και τις επενδύσεις στη Μέση Ανατολή. Όπως σημείωσε, δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ασφάλεια και αναπτυξιακή προοπτική στην περιοχή χωρίς τη δική τους συμμετοχή.

Η συνάντηση αποτύπωσε με σαφήνεια ότι τα ζητήματα της γεωργίας δεν αντιμετωπίζονται πλέον απομονωμένα. Το κόστος παραγωγής, η ενέργεια, η επάρκεια τροφίμων και οι γεωπολιτικές ισορροπίες συνδέονται όλο και πιο στενά, διαμορφώνοντας ένα νέο και πιο απαιτητικό πλαίσιο για τον πρωτογενή τομέα.

