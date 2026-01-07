Σχολεία: Επιστροφή στις αίθουσες για μαθητές και εκπαιδευτικούς αύριο 8 Ιανουαρίου

Στα σχολεία τους επιστρέφουν αύριο, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, καθώς ολοκληρώνονται οι δεκαπενθήμερες διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Τα σχολεία παρέμειναν κλειστά από την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, με το πρώτο κουδούνι για τη νέα χρονιά να κτυπά αμέσως μετά τα Θεοφάνια και του Αγίου Ιωάννη.

Η λήξη του Α’ τετραμήνου και η επίδοση των ελέγχων

Ειδικά για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ξεκινά μία περίοδος με συχνά διαγωνίσματα, επειδή ολοκληρώνεται το Α’ τετράμηνο στις 20 Ιανουαρίου, οπότε και πρέπει να καταγραφούν οι βαθμολογικές επιδόσεις τους σε κάθε μάθημα.

Πιο αναλυτικά, στο τέλος του τετραμήνου, δηλαδή από τα τέλη Ιανουαρίου έως τις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου, καλούνται οι κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση αναφορικά με την επίδοση, την επιμέλεια, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά των παιδιών τους και τους επιδίδεται ο ατομικός έλεγχος προόδου του μαθητή.

Να σημειωθεί, ότι η αξιολόγηση των μαθητών και των μαθητριών δεν βασίζεται αποκλειστικά στην εικόνα της γραπτής εξέτασής τους στο μάθημα αλλά στη συνολική τους παρουσία κατά τη διάρκεια του τετραμήνου. Συνεκτιμώνται, δηλαδή, η συμμετοχή στο μάθημα, η συνέπεια και η απόδοση στις εργασίες, οι δοκιμασίες αξιολόγησης καθώς και η στάση του μαθητή γενικά ως προς τη μαθησιακή διαδικασία. Ειδικά για τα ΓΕΛ, ορίζεται πως η βαθμολογία του τετραμήνου προκύπτει από τη συνεκτίμηση της προφορικής βαθμολογίας και της γραπτής επίδοσης.

Τι συμβαίνει εάν δεν έχει καλυφθεί το όριο των απαραίτητων ωρών διδασκαλίας

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, για μάθημα το οποίο, για οποιονδήποτε λόγο, διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες, δεν κατατίθεται βαθμολογία, αν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα ο διδάσκων δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση των μαθητών.

Ανάλογο ζήτημα ενδέχεται να προκύψει σε σχολεία, όπου η διδασκαλία ήταν περιορισμένη – κάτω του ορίου των 10 ωρών, δηλαδή – επειδή σημειώθηκε έλλειψη εκπαιδευτικών εφόσον δεν ήταν πλήρως στελεχωμένα σε διδακτικό προσωπικό. Στις περιπτώσεις αυτές, αναμένεται να μην δοθούν βαθμοί πρώτου τετραμήνου για ορισμένα μαθήματα.

