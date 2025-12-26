Σδούκου για αγροτικές κινητοποιήσεις: «Δεν υπάρχουν αντίπαλα στρατόπεδα – Ο διάλογος είναι η μόνη λύση»

Στις αγροτικές κινητοποιήσεις, τα μπλόκα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέα Δημοκρατία, Αλεξάνδρα Σδούκου, υπογραμμίζοντας ότι ο διάλογος αποτελεί τον μοναδικό δρόμο για ουσιαστικές και βιώσιμες λύσεις.

Μιλώντας στο Open TV, η κ. Σδούκου τόνισε ότι δεν υπάρχουν «δύο αντίπαλα στρατόπεδα» και χαρακτήρισε λανθασμένη την αντίληψη περί σύγκρουσης κυβέρνησης και αγροτών. «Ένα είναι το στρατόπεδο και ο στόχος είναι κοινός: να δοθούν λύσεις στα πραγματικά προβλήματα του αγροτικού κόσμου», σημείωσε, αναγνωρίζοντας ότι η ένταση των τελευταίων ημερών είναι αποτέλεσμα συσσωρευμένων δυσκολιών και πιέσεων που δέχονται οι παραγωγοί.

Αναφερόμενη στη στάση της κυβέρνησης απέναντι στα μπλόκα, έθεσε το βασικό διακύβευμα, επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αναδειχθούν και να λυθούν τα προβλήματα πέρα από τον διάλογο». Όπως είπε, η κυβέρνηση καλεί τους αγρότες να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι για να εξεταστούν όλα τα ζητήματα ένα προς ένα, προσθέτοντας ότι «έχουμε μία κοινωνική ομάδα να ζητά, αλλά χωρίς να συζητά».

Η κ. Σδούκου σημείωσε ότι πολλά αιτήματα είναι σύνθετα και τεχνικά. Έφερε ως παράδειγμα το ζήτημα του αφορολόγητου πετρελαίου κίνησης στην αντλία, τονίζοντας ότι πρόκειται για θέμα με πολλές παραμέτρους που δεν λύνεται με συνθήματα αλλά με τεκμηριωμένη συζήτηση. Ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι δεν μπορεί να υπάρξει στάση του τύπου «δεν έρχομαι αν δεν ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα», καθώς ζητήματα όπως ο διπλασιασμός συντάξεων ή η διατήρηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν σαφή δημοσιονομικά και θεσμικά όρια.

Όπως ανέφερε, από τα 27 αιτήματα των αγροτών «τα 20 έχουν ήδη δρομολογηθεί ή μπορούν να δρομολογηθούν άμεσα», ενώ μέσω του διαλόγου μπορούν να προκύψουν και πρόσθετες λύσεις στην πορεία.

Καθυστερήσεις, έλεγχοι και εμπιστοσύνη

Αναφερόμενη στις πληρωμές και στους ελέγχους, η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι οι καθυστερήσεις δεν ήταν αυθαίρετες αλλά αναγκαίες, επισημαίνοντας ότι υποθέσεις όπως εκείνες του ΟΠΕΚΕΠΕ δημιούργησαν καχυποψία και έλλειμμα εμπιστοσύνης. «Γι’ αυτό απαιτείται διαφάνεια και σοβαρότητα, ώστε να μη γυρίσουμε σε πρακτικές του παρελθόντος», ανέφερε.

Μέτρα και πληρωμές

Υπενθύμισε ότι έχουν ήδη ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα υπέρ του αγροτικού κόσμου, όπως η μείωση ΦΠΑ σε αγροτικά μηχανήματα και λιπάσματα, η μείωση φορολογίας στους αγροτικούς συνεταιρισμούς και η ένταξη αγροτών σε ειδικά ενεργειακά τιμολόγια. Παράλληλα, σημείωσε ότι εντός των επόμενων ημερών θα ολοκληρωθούν σημαντικές πληρωμές ύψους 600 εκατ. ευρώ, με το συνολικό ποσό που θα έχει καταβληθεί να φτάνει τα 3,8 δισ. ευρώ.

Κλείνοντας, τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν αρνείται τη συζήτηση σε θεσμικό επίπεδο και πως «δεν είναι αλαζονεία να ζητά συνάντηση ο Πρωθυπουργός». «Θέλουμε να δώσουμε λύσεις και γι’ αυτό ζητάμε να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι, με σοβαρότητα και ρεαλισμό», κατέληξε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



