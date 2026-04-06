Σδούκου για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν τσουβαλιάζουμε τις υποθέσεις» και αιχμές κατά ΠΑΣΟΚ

Ως μια σοβαρή υπόθεση που φέρνει στην επιφάνεια ένα σύστημα στρεβλώσεων το οποίο λειτούργησε για χρόνια περιέγραψε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλώντας σε τηλεοπτικές εμφανίσεις και επιχειρώντας να βάλει διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στις διαφορετικές πτυχές της δικογραφίας. Όπως ανέφερε, το πρόβλημα δεν είναι συγκυριακό αλλά βαθιά ριζωμένο στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και στη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων.

Η κ. Σδούκου υποστήριξε ότι για πολλά χρόνια οι επιδοτήσεις δίνονταν μέσα από ένα σύστημα που ήταν ταυτόχρονα δυσλειτουργικό και διάτρητο, αφήνοντας, όπως είπε, ανοιχτά πεδία για παρανομίες από παραγωγούς, ενδιάμεσους και επιτήδειους. Παράλληλα, επιχείρησε να διαφοροποιήσει την εικόνα που είχε διαμορφωθεί τις πρώτες ημέρες, λέγοντας ότι η δικογραφία περιλαμβάνει διαφορετικές περιπτώσεις, από απλές μεσολαβήσεις βουλευτών για αιτήματα πολιτών έως πιο σοβαρές υποθέσεις, γι’ αυτό και δεν μπορεί —όπως τόνισε— να γίνεται συνολικό «τσουβάλιασμα».

Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι κάθε υπόθεση πρέπει να κριθεί ξεχωριστά και επικαλέστηκε το ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον, λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει 2.700 ανοιχτές υποθέσεις, άρα η εικόνα που επιχειρεί να δώσει η αντιπολίτευση ότι πρόκειται για αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο δεν ανταποκρίνεται, κατά την ίδια, στην πραγματικότητα.

Η εκπρόσωπος της ΝΔ επέμεινε ακόμη ότι η κυβέρνηση δεν έκρυψε το πρόβλημα, αλλά το ανέδειξε και προχώρησε σε παρεμβάσεις πριν ακόμη φτάσει η δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σε αυτό το σημείο έστρεψε τα πυρά της στο ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι ενώ η κυβέρνηση προχώρησε στη μεταφορά αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, μια κίνηση που παρουσιάζει ως ουσιαστική μεταρρύθμιση για περισσότερη διαφάνεια και έλεγχο, η αντιπολίτευση όχι μόνο διαφώνησε αλλά πολέμησε την αλλαγή.

Αναγνώρισε, πάντως, ότι μπορεί να ασκηθεί κριτική στην κυβέρνηση για το ότι δεν έγιναν νωρίτερα όσα έπρεπε ή ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν εξαρχής τα επιθυμητά, όμως υποστήριξε πως το κρίσιμο είναι ότι αναλαμβάνει την ευθύνη και διορθώνει τα λάθη ώστε να μη επαναληφθούν. Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να στηρίξει τη γραμμή του Μεγάρου Μαξίμου ότι η υπόθεση πρέπει να αντιμετωπιστεί θεσμικά και χωρίς διάθεση συγκάλυψης.

Σε ό,τι αφορά τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για εκλογές, η Αλεξάνδρα Σδούκου τα απέρριψε, λέγοντας ότι δεν συνοδεύονται από θετικό σχέδιο για τη χώρα. Κάλεσε, μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ, αν πράγματι θεωρεί ότι υπάρχει λόγος πολιτικής ανατροπής, να αξιοποιήσει τα κοινοβουλευτικά εργαλεία που διαθέτει και να καταθέσει πρόταση μομφής. Επανέλαβε επίσης ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη θητεία της και θα κριθεί συνολικά για το έργο της την άνοιξη του 2027.

