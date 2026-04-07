Σδούκου για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν υπάρχει καμία συγκάλυψη» – «Το ψηφιακό κράτος είναι η απάντηση στη διαφθορά και στα ρουσφέτια»

Στις υπό εξέλιξη υποθέσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας αναφέρθηκε η Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στον Real FM 97,8, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τα σενάρια περί συγκάλυψης στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως ανέφερε, δεν υπάρχει καμία απόπειρα απόκρυψης, αφού, κατά τη δική της εκδοχή, οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι ζητούν να φτάσουν οι υποθέσεις στη Δικαιοσύνη, ενώ οι έρευνες προέκυψαν μέσα από τη συνεργασία ελληνικών υπηρεσιών με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η εκπρόσωπος της ΝΔ υποστήριξε ακόμη ότι πρόκειται για μια υπόθεση που πρέπει να ιδωθεί όχι αποσπασματικά αλλά στο βάθος του χρόνου, κάνοντας λόγο για διαχρονικές παθογένειες στον τρόπο με τον οποίο δίνονταν οι αγροτικές επιδοτήσεις από τη δεκαετία του ’80 και του ’90. Όπως είπε, το πρόβλημα δεν είναι συγκυριακό αλλά βαθιά ριζωμένο, με επιδοτήσεις που συχνά δεν κατευθύνονταν στην παραγωγική επένδυση αλλά στην κατανάλωση, χωρίς σταθερούς όρους διαφάνειας.

Στο ίδιο πλαίσιο, επέμεινε ότι η κυβέρνηση δεν επιχειρεί να καλύψει το πρόβλημα αλλά να το αντιμετωπίσει θεσμικά, επισημαίνοντας ότι ο πρωθυπουργός επέλεξε να προχωρήσει στη μεταφορά των σχετικών αρμοδιοτήτων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με την ίδια, αυτή η κίνηση συνιστά μια βαθιά παρέμβαση που αλλάζει τον μηχανισμό ελέγχου και ενισχύει τη διαφάνεια.

Απαντώντας στην ευρύτερη κριτική για τη λειτουργία του κράτους, η κ. Σδούκου έδωσε ιδιαίτερο βάρος στις αλλαγές που έχουν γίνει από το 2019 μέχρι σήμερα, λέγοντας ότι τόσο στο επιτελικό κράτος όσο και στην ψηφιοποίηση έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Όπως υποστήριξε, οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες περιορίζουν τη γραφειοκρατία, μειώνουν τα περιθώρια ανθρώπινης παρέμβασης και συνιστούν ουσιαστικό αντίδοτο απέναντι στη διαφθορά και στα ρουσφέτια.

Η ίδια συνέδεσε μάλιστα αυτή τη λογική και με τις πολιτικές προτεραιότητες κάθε περιόδου, σημειώνοντας ότι πολλές επιλογές κρίθηκαν από τη συγκυρία, όπως συνέβη το 2021 εν μέσω πανδημίας, όταν η πίεση ήταν στραμμένη στην ενίσχυση του συστήματος υγείας. Υποστήριξε πάντως ότι και σε τομείς όπου υπήρξαν καθυστερήσεις, όπως στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έγιναν παρεμβάσεις, έλεγχοι και διαβιβάσεις υποθέσεων στη Δικαιοσύνη, έστω κι αν, όπως παραδέχθηκε, αυτά τα μέτρα δεν αποδείχθηκαν επαρκή.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στην πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργικής και βουλευτικής ιδιότητας, παρουσιάζοντάς τη ως αφετηρία ενός ευρύτερου διαλόγου για τον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού συστήματος. Κατά την κ. Σδούκου, η συζήτηση αυτή δεν αφορά μόνο το παρόν αλλά μια συνολικότερη αλλαγή παραδείγματος, με πιο καθαρό διαχωρισμό ανάμεσα στην εκτελεστική και τη νομοθετική εξουσία. Επικαλέστηκε μάλιστα ευρωπαϊκά παραδείγματα χωρών όπου εφαρμόζονται αντίστοιχα μοντέλα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για λύσεις θεσμικά εφικτές και λειτουργικές.

Κλείνοντας, επέμεινε ιδιαίτερα στη σχέση πολίτη και κράτους, λέγοντας ότι όταν ο πολίτης δεν εμπιστεύεται τη δημόσια διοίκηση, αισθάνεται ότι χρειάζεται «μέσο» για να εξυπηρετηθεί, κάτι που με τη σειρά του εγκλωβίζει και το πολιτικό προσωπικό σε έναν φαύλο κύκλο διαμεσολάβησης. Η γραμμή που ανέπτυξε είναι ότι αυτός ο κύκλος πρέπει να σπάσει μέσα από ένα κράτος πιο ψηφιακό, πιο δίκαιο και πιο αποτελεσματικό.

