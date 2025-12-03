Σε 24ωρη επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για την κακοκαιρία

Σε 24ωρη επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για την κακοκαιρία
03 Δεκ. 2025 19:44
Σε κατάσταση 24ωρης επιφυλακής τίθεται ο Δήμος Αθηναίων από το απόγευμα της Πέμπτης έως και το απόγευμα της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου, μετά την έκδοση έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Η δημοτική αρχή ενεργοποιεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα Πολιτικής Προστασίας για τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρών, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές που θεωρούνται περισσότερο ευάλωτες.

Κλιμάκια από τις υπηρεσίες καθαριότητας, πρασίνου, τεχνικών έργων και τη Δημοτική Αστυνομία θα βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα για άμεση παρέμβαση όπου χρειαστεί.

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος καλεί τους κατοίκους να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, να αποφεύγουν περιττές μετακινήσεις και να μην σταθμεύουν οχήματα σε σημεία με ιστορικό πλημμυρικών συμβάντων κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων.

Οι πολίτες καλούνται επίσης να μην καλύπτουν φρεάτια με αντικείμενα που μπορεί να εμποδίσουν την απορροή ομβρίων. Σε περίπτωση εντοπισμού προβλημάτων ή φραγμένων φρεατίων, μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 1595 και 2105277066 ή μέσω της εφαρμογής Novoville.

Παράλληλα, όσοι εκτελούν εργασίες στον δήμο έχουν ενημερωθεί να απομακρύνουν άμεσα φερτά υλικά που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εμπόδια στα ρέματα και στο αποχετευτικό δίκτυο.

Την ίδια στιγμή, το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ) θα πραγματοποιεί 24ωρες περιπολίες street work, ενημερώνοντας άστεγους πολίτες για τις διαθέσιμες δομές φιλοξενίας. Το Υπνωτήριο και το Κέντρο Ημέρας του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων στις οδούς Αχαρνών και Λιοσίων θα παραμείνουν ανοιχτά καθ’ όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας.

