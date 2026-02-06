Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο Μεταφορών, τι προβλέπει

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έθεσε σήμερα σε ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο που συγκεντρώνει σειρά εκκρεμών ρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του συστήματος μεταφορών.

Το νομοσχέδιο επιχειρεί να επιλύσει χρόνια τεχνικά, θεσμικά και λειτουργικά προβλήματα σε κρίσιμους τομείς, με κεντρικό άξονα την οδική ασφάλεια, την προστασία των πολιτών και την ενίσχυση της εποπτείας χωρίς αύξηση γραφειοκρατίας.

Κύριες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου

ΚΤΕΟ

Εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων με:

Ενίσχυση αξιοπιστίας ελέγχων

Δημιουργία Μητρώου Εποπτών

Σαφείς κανόνες πιστοποίησης και διασταύρωσης ελέγχων

Στόχος η βελτίωση της κατάστασης του εθνικού στόλου οχημάτων και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας

Ταξί & επαγγελματικές μεταφορές

Δυνατότητα μετατροπής αδειών ταξί από 6θέσιες σε 9θέσιες

Επίλυση ζητημάτων συγκυριότητας και διαχείρισης αδειών

Μεταβατικές ρυθμίσεις για την προσαρμογή στην ηλεκτροκίνηση, με στόχο την αποφυγή αιφνιδιασμών και την κοινωνική δικαιοσύνη

Αστικές συγκοινωνίες

Αυστηροποίηση πλαισίου κατά της εισιτηριοδιαφυγής με υψηλότερα πρόστιμα

με υψηλότερα πρόστιμα Ειδικές διατάξεις προστασίας εργαζομένων (ελεγκτές, οδηγοί) από επιθέσεις

Ρυθμίσεις για αντιμετώπιση βανδαλισμών και φθορών υποδομών

Εισαγωγή – για πρώτη φορά – ρυθμιστικού πλαισίου ελέγχου μικροσωματιδίων (PM2.5, PM10 κ.ά.) στους χώρους των ΜΜΜ, ενσωματώνοντας τη δημόσια υγεία στη λειτουργία των μεταφορών

Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας

Μετά την ίδρυσή της το 2020 και την έναρξη λειτουργίας της το 2022, εισάγονται στοχευμένες βελτιώσεις στον ν. 4757/2020:

Αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων

Ενίσχυση εποπτικού ρόλου

Εκσυγχρονισμός διοικητικής λειτουργίας

Πρότυπες προτάσεις Εξορθολογίζεται η διαδικασία υποβολής και εξέτασης πρότυπων προτάσεων (ν. 4903/2022):

Καταργείται ο χρονικός περιορισμός υποβολής (πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε τριμήνου)

Αίρονται περιορισμοί χρονικής προτεραιότητας – η σειρά εξέτασης καθορίζεται από την επιτροπή με βάση τις ανάγκες

Καθορίζεται κατώτατο εύλογο όριο εξόδων προετοιμασίας

Απλοποιούνται ειδικοί κανόνες διαγωνισμών για ανάθεση συμβάσεων μετά από πρότυπη πρόταση

Το νομοσχέδιο δίνει έμφαση στη μείωση διοικητικών βαρών, στην ενίσχυση διαφάνειας και αποτελεσματικότητας, χωρίς εκπτώσεις στην ασφάλεια.

Η δημόσια διαβούλευση είναι ανοιχτή και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις και προτάσεις μέσω της πλατφόρμας www.opengov.gr.

