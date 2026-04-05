Σε δύο σημεία θα εστιάσει ο Πρωθυπουργός στο τηλεοπτικό διάγγελμά του τη Μ. Δευτέρα

Στις 12 το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας θα κάνει το τηλεοπτικό μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς τους πολίτες, στο οποίο θα επιχειρήσει να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και να δώσει το στίγμα των επόμενων κινήσεων.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, θα προχωρήσει σε μια συνολική αποτίμηση της κατάστασης γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Θα κινηθεί στη γραμμή που αποτύπωσε ήδη στο κυριακάτικο μήνυμά του, όπου συνδύασε στοιχεία αυτοκριτικής με την ανάδειξη των παρεμβάσεων που έχουν δρομολογηθεί. Εκεί αναγνώρισε ότι υπήρξαν αδυναμίες και δυσλειτουργίες, τονίζοντας ότι «δεν έγιναν όλα σωστά», ενώ παράλληλα έθεσε ως προτεραιότητα την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι έχουν ήδη γίνει κρίσιμα βήματα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πλήρη ψηφιοποίηση του συστήματος πληρωμών και ελέγχων.

Σε ό,τι αφορά το εσωκομματικό σκέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επιμείνει στη διαφοροποίηση των περιπτώσεων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, τονίζοντας ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως ενιαίο σύνολο.

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι υπάρχουν υποθέσεις διαφορετικής νομικής βαρύτητας, γεγονός που επιβάλλει –όπως τονίζεται– προσεκτική αξιολόγηση και σαφή διαχωρισμό ευθυνών.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναμένεται να υπογραμμιστεί η ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών και να διατυπωθεί εκ νέου η θέση ότι πρέπει να «ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι», ενώ δεν αποκλείονται και αιχμές προς την αντιπολίτευση για τον τρόπο με τον οποίο αναδεικνύει την υπόθεση.

Το δεύτερο σκέλος του μηνύματος θα επικεντρωθεί στη μεταρρυθμιστική διάσταση, με έμφαση στη «διαχωριστική γραμμή» που επιχειρεί να αναδείξει η κυβέρνηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

