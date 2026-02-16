Σε εφαρμογή από σήμερα η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», όσα αλλάζουν για εργαζόμενους και επιχειρήσεις

Σε πλήρη εφαρμογή από σήμερα Δευτέρα 16/02/2026, μπαίνει το νέο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» και το οποίο αντικαθιστά το «ΕΡΓΑΝΗ Ι».

Η μετάβαση στο νέο σύστημα φιλοδοξεί να περιορίσει σημαντικά τη γραφειοκρατία και να μειώσει το διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις.

Οι αλλαγές

Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνεται η κατάργηση υποχρεώσεων υποβολής συγκεκριμένων εντύπων, όπως ο Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού (Ε4) και το έντυπο Ε9 για τη μερική απασχόληση. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης ήδη υποβληθεισών δηλώσεων, ενώ καθιερώνεται ενιαία διαδικασία παρακολούθησης όλων των μορφών εργασιακών σχέσεων και των μεταβολών τους.

Το σύστημα επιτρέπει επίσης την καταγραφή των συνολικών εβδομαδιαίων ωρών εργασίας, ιδίως σε περιπτώσεις παράλληλης απασχόλησης, καθώς και την έκδοση «Μηνιαίας Εργασιακής Κατάστασης» ανά σχέση εργασίας.

Το περιβάλλον λειτουργίας έχει ανασχεδιαστεί στα πρότυπα του gov.gr, με καθοδηγητική υποστήριξη ανάλογα με το είδος της απασχόλησης. Την ίδια στιγμή, οι εργαζόμενοι αποκτούν ενισχυμένες δυνατότητες μέσω της αναβαθμισμένης εφαρμογής myErgani app από το κινητό τους και της πλατφόρμας myErgani.gov.gr, με άμεση πρόσβαση στα στοιχεία της σύμβασής τους και δυνατότητα αποδοχής ή απόρριψης βασικών όρων εργασίας.

Οφέλη προκύπτουν και για τη Δημόσια Διοίκηση, καθώς το σύστημα μετατρέπεται από εργαλείο καταγραφής επιμέρους γεγονότων σε ολοκληρωμένο μητρώο, ενισχύοντας την εποπτεία της αγοράς εργασίας. Παράλληλα, εισάγονται νέες υπηρεσίες και παρέχονται επιπλέον εργαλεία στην Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας.

