Σε εφαρμογή από σήμερα ο Δακτύλιος στην Αθήνα, ποια οχήματα εξαιρούνται

Ποιες ημέρες και ώρες θα ισχύει ο Δακτύλιος που τίθεται σε ισχύει από σήμερα Δευτέρα 13/10/2025, στην Αθήνα. Τα οχήματα που εξαιρούνται.

13 Οκτ. 2025 7:36
Pelop News

Επανέρχεται στο κέντρο της Αθήνας από σήμερα Δευτέρα 13/10/2025, ο Δακτύλιος.

Οι περιορισμοί δεν ισχύουν για τις λεωφόρους και τους δρόμους που βρίσκονται στα όρια του Μικρού Δακτυλίου, ενώ η παράβαση του Δακτυλίου επιφέρει πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

Περιοχές εφαρμογής του Δακτυλίου:

Λεωφόροι και οδοί: Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ, Μεσογείων, Φειδιππίδου, Μιχαλακοπούλου, Σπ. Μερκούρη, Βρυάξιδος, Υμηττού, Ηλ. Ηλιού, Αμβρ. Φραντζή, Ανδρ. Συγγρού, Χαμοστέρνας, Πειραιώς, Ιερά Οδός, Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως, Πλατεία Καραϊσκάκη, Καρόλου, Μάρνη, 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και Λ. Αλεξάνδρας.

Ημέρες και ώρες ισχύος των ανωτέρω περιοριστικών μέτρων:

-Δευτέρα έως Πέμπτη: 07:00 – 20:00

-Παρασκευή: 07:00 – 15:00

Τα μέτρα δεν ισχύουν τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις επίσημες αργίες και τις ημέρες απεργίας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Κυκλοφορία ΙΧ. και φορτηγών ιδιωτικής χρήσης:

Επιτρέπεται η εκ περιτροπής κυκλοφορία, με βάση το μονό ή ζυγό τελευταίο ψηφίο της πινακίδας, για οχήματα μέχρι 2,2 τόνους.

Εξαιρέσεις

Απαλλάσσονται από τους περιορισμούς οχήματα που διαθέτουν ειδικές άδειες από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 195948 (07/10.10.2024, ΦΕΚ 5627, τ. Β΄).

Οι κάτοχοι μπορούν να εκδώσουν ειδικό σήμα για κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Ειδικότερα, το σήμα αφορά:

-Αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα και υβριδικά ηλεκτρικά, οχήματα φυσικού αερίου και υγραερίου.

-Αυτοκίνητα EURO 6 (εκτός των παραπάνω τεχνολογιών), με εκπομπές CO₂ κάτω από 120g/km (σύμφωνα με NEDC), ταξινομημένα έως 31.12.2020.

-Αυτοκίνητα EURO 6 με εκπομπές CO₂ κάτω από 145g/km (σύμφωνα με WLTP), ταξινομημένα από 01.01.2021 και μετά.

Μόνιμοι κάτοικοι

Τα οχήματα που ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους εντός του μικρού Δακτυλίου έχουν ειδικές ζώνες εισόδου –  εξόδου και λαμβάνουν ειδική κάρτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.
