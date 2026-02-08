Σε εγρήγορση για την Αγκυρα: Ελλάδα και Τουρκία προετοιμάζονται για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας

Με εντατική ανταλλαγή μηνυμάτων και διπλωματικών επαφών κορυφώνεται η προετοιμασία για τη συνάντηση κορυφής Ελλάδας – Τουρκίας και τη σύγκληση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας στην Αγκυρα, προγραμματισμένη για τις 11 Φεβρουαρίου. Η ημερομηνία ανακοινώθηκε μόλις την περασμένη Πέμπτη, μετά από καθυστερήσεις που σχετίζονται με τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν και τις διαπραγματεύσεις για το Ουκρανικό.

Θα είναι η πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών από τις 24 Σεπτεμβρίου 2024, ενώ η τελευταία επίσημη σύγκληση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας είχε πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου 2023, με την υπογραφή της Διακήρυξης των Αθηνών. Μεσολάβησαν 17 μήνες έντονης διεθνούς κινητικότητας, με αλλαγές στο γεωπολιτικό περιβάλλον, κυρίως λόγω της επιστροφής του Ντόναλντ Τραμπ και των παρεμβάσεών του στη Μέση Ανατολή.

Διμερές πλαίσιο και γεωπολιτική ρευστότητα

Οι συνομιλίες θα διεξαχθούν σε ένα περιβάλλον που έχει διαμορφώσει νέες ισορροπίες: η Τουρκία επιδιώκει περιφερειακό ρόλο με στρατηγική αυτονομία, ενώ η ελληνική εξωτερική πολιτική παραμένει στραμμένη προς Ανατολάς. Η Τουρκία αντιμετωπίζει απειλές και αξιοποιεί ευκαιρίες 360°, με αποτέλεσμα τα Ελληνοτουρκικά να μην αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα, αλλά παράλληλα να δημιουργείται έδαφος για λειτουργική συνεργασία και διατήρηση «ήρεμων νερών» στο Αιγαίο.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η τουρκική πλευρά περιορίστηκε σε δηλώσεις του Χακάν Φιντάν και σε πρακτικές ανακοινώσεις του υπουργείου Άμυνας, μέσω NAVTEX και NOTAM, χωρίς ωστόσο να θεωρούνται κλιμάκωση, αλλά μόνιμη τακτική επιβεβαίωσης θέσεων. Η Ελλάδα, με ξεκάθαρες δηλώσεις του πρωθυπουργού και των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας, έχει θέσει το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, εστιάζοντας στη θετική ατζέντα και στη συμβίωση χωρίς αχρείαστες εντάσεις.

Χωρικά ύδατα και γκρίζες ζώνες

Η Αθήνα δηλώνει ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ν.μ. αποτελεί αποκλειστικό κυριαρχικό δικαίωμά της, ενώ ο πρωθυπουργός υπενθυμίζει ότι αυτή λαμβάνει υπόψη την ελευθερία της ναυσιπλοΐας. Παράλληλα, υπάρχει πλήρης επίγνωση των διερευνητικών και ιστορικών συμφωνιών με την Τουρκία, ώστε η επέκταση να μην προκαλεί άμεσες εντάσεις στις γκρίζες ζώνες και στο casus belli.

Δύσκολες δημόσιες δηλώσεις και ευρωτουρκικές σχέσεις

Μετά το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, αναμένονται σύνθετες δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη Γάζα και τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Η Ελλάδα επισημαίνει ότι η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ δεν έχει αντιτουρκικό χαρακτήρα, ενώ η Τουρκία προβάλλει τις ισραηλινές εξοπλιστικές συνεργασίες της Κύπρου και της Ελλάδας ως απειλή. Η Αθήνα θα επαναλάβει ότι η αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης και η ένταξη στο πρόγραμμα SAFE προϋποθέτουν άρση του casus belli και επίλυση του Κυπριακού.

Η συνάντηση κορυφής στην Αγκυρα σηματοδοτεί μια ευκαιρία για αναζήτηση λύσεων σε διμερές επίπεδο, περιορίζοντας την εμπλοκή τρίτων και δίνοντας έμφαση στη σταθερότητα και στη λειτουργική συνεργασία, χωρίς επικίνδυνες εντάσεις.

