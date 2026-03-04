Σε ενεργειακή επιφυλακή το ΥΠΕΝ εν μέσω κρίσης στη Μέση Ανατολή

Σε επιφυλακή το ΥΠΕΝ λόγω Μέσης Ανατολής. Διασφαλισμένη η επάρκεια ρεύματος, ανησυχία για τις τιμές LNG και έλλειψη αποθήκευσης φυσικού αερίου

04 Μαρ. 2026 10:11
Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες επηρεάζουν το διεθνές ενεργειακό περιβάλλον. Στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον υπουργό Σταύρος Παπασταύρου και τον υφυπουργό Νίκος Τσάφος, εξετάστηκαν τα δεδομένα για την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας και τα πιθανά σενάρια κλιμάκωσης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν, η τρέχουσα επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου παραμένει διασφαλισμένη, καθώς οι βασικές πηγές προμήθειας της Ελλάδας δεν έχουν επηρεαστεί μέχρι στιγμής. Ωστόσο, η διάρκεια και η ένταση της γεωπολιτικής κρίσης θεωρούνται καθοριστικοί παράγοντες για τις μελλοντικές εξελίξεις.

Κεντρικό ρόλο στη σταθερότητα του συστήματος διαδραματίζουν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η παραγωγή από αιολικά και φωτοβολταϊκά κινείται σε υψηλά επίπεδα, ενώ τα υδροηλεκτρικά διαθέτουν επαρκή αποθέματα νερού, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του ενεργειακού μείγματος.

Παράλληλα, οι λιγνιτικές μονάδες παραμένουν διαθέσιμες και εξετάζεται η διατήρησή τους στο σύστημα έως το φθινόπωρο, ως πρόσθετο μέτρο ασφαλείας. Οι ήπιες καιρικές συνθήκες συμβάλλουν επίσης στη συγκράτηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, διευκολύνοντας τη διαχείριση της κατάστασης.

Προβληματισμός για LNG

Παρότι η εικόνα εμφανίζεται σταθερή σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, έντονος είναι ο προβληματισμός για το κόστος του φυσικού αερίου το επόμενο διάστημα. Ενδεχόμενη διαταραχή των ροών από το Κατάρ θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένη διεθνή ζήτηση για υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εντείνοντας τον ανταγωνισμό και πιέζοντας ανοδικά τις τιμές.

Η Ελλάδα, η οποία επίσης εισάγει ποσότητες LNG από τις ΗΠΑ, θα βρεθεί σε ανταγωνισμό με μεγαλύτερες οικονομίες για την εξασφάλιση φορτίων, γεγονός που ενδέχεται να μεταφραστεί σε αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Επιπλέον, επισημάνθηκε η απουσία υπόγειων αποθηκευτικών χώρων φυσικού αερίου εντός της χώρας, στοιχείο που περιορίζει τα περιθώρια ευελιξίας σε περίπτωση παρατεταμένων διαταραχών στον εφοδιασμό.

Ενίσχυση μέτρων ασφαλείας 

Στο πλαίσιο της σύσκεψης αποφασίστηκε η εντατικοποίηση των μέτρων προστασίας των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, με στόχο την αποτροπή πιθανών ψηφιακών επιθέσεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη λειτουργία του ενεργειακού δικτύου.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά τις διεθνείς εξελίξεις, διατηρώντας ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τους φορείς της αγοράς ενέργειας.

