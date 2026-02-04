Σε επιφυλακή η Ηλεία: Ο Αλφειός «φούσκωσε» και πλημμύρισε αγροτικές εκτάσεις

Η απότομη άνοδος της στάθμης του ποταμού Αλφειού έχει σημάνει συναγερμό σε δήμους της Ηλείας, με εκτεταμένες πλημμύρες σε καλλιέργειες και αυξημένη ανησυχία για περαιτέρω επιπτώσεις σε υποδομές.

Σε επιφυλακή η Ηλεία: Ο Αλφειός «φούσκωσε» και πλημμύρισε αγροτικές εκτάσεις
04 Φεβ. 2026 11:51
Pelop News

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι Αρχές στην Ηλεία, μετά τη σημαντική άνοδο της στάθμης του ποταμός Αλφειός, η οποία έχει προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες σε αγροτικές εκτάσεις κατά μήκος της παραποτάμιας ζώνης.

Οι δήμοι Πύργος, Αρχαία Ολυμπία και Ανδρίτσαινα-Κρεστένα βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, καθώς τεράστιες εκτάσεις με ελαιώνες και καλλιέργειες εσπεριδοειδών –πορτοκάλια, μανταρίνια, λεμόνια και νεράντζια– έχουν καλυφθεί από νερά, δημιουργώντας εικόνα εκτεταμένης καταστροφής στον πρωτογενή τομέα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤnews, η στάθμη του ποταμού παρουσιάζει αισθητή άνοδο, με τις μεγαλύτερες πιέσεις να εντοπίζονται στο τμήμα του Αλφειού από τον Λάδωνας και νοτιότερα. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα ύδατα που κατεβαίνουν από την περιοχή της Αρκαδία, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να επιβαρύνουν περαιτέρω την κατάσταση τις επόμενες ώρες.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν διαρκώς τη στάθμη του ποταμού, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο πρόσθετων παρεμβάσεων, εφόσον κριθεί αναγκαίο, με βάση την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Στο επίκεντρο της προσπάθειας βρίσκεται η αποτροπή επέκτασης των ζημιών σε κρίσιμες υποδομές και κατοικημένες περιοχές που βρίσκονται κατά μήκος της κοίτης του Αλφειού.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τις Αρχές να καλούν σε αυξημένη προσοχή, καθώς το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο για την εξέλιξη του φαινομένου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:08 Χίος: Συνεχίζονται οι έρευνες μετά την τραγωδία – Διακομιδές τραυματιών στην Αθήνα, στη βάρκα επέβαιναν 38 Αφγανοί και ένας Μαροκινός
12:00 Καλάβρυτα: Ερχονται διώξεις για τον οδοντωτό σιδηρόδρομο
11:57 Μαρινάκης: «Εθνική επιτυχία η στάση της Ελλάδας στο SAFE – Eπικίνδυνη η παραπλάνηση από το ΠΑΣΟΚ»
11:51 Σε επιφυλακή η Ηλεία: Ο Αλφειός «φούσκωσε» και πλημμύρισε αγροτικές εκτάσεις
11:50 Αυξανομένη ανησυχία για κινήσεις ρωσικών δορυφόρων, τι φοβούνται
11:45 Γαλαξίδι: Προορισμός με νησιώτικό αέρα
11:41 «In the heat of … Carnival»: Ανοικτή συναυλία στην πλατεία Γεωργίου από την ΚΕΔΗΠ–Καρναβάλι Πάτρας
11:36 Η συζήτηση για τον ΕΛΓΑ πρέπει να οδηγήσει σε ουσιαστική μεταρρύθμιση, ριζική αλλαγή και αναθεώρηση του πλαισίου είναι το επείγον!
11:35 Σύγκρουση στη Βουλή για το περιστατικό της Χίου – Αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης
11:35 Η Ιταλία αντίπαλος της Εθνικής Γυναικών, δείτε πότε θα γίνει ο μικρός τελικός
11:30 Συλλογικές Συμβάσεις: Ξεκινά στη Βουλή το νομοσχέδιο, ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις μισθών σε 15 κλάδους
11:29 Κολυδάς: Ήπιο και θερμό το επόμενο 15ήμερο – Τι αναφέρει για τις βροχές, πότε εξασθενούν
11:27 Πάτρα: Με τηλεμετρία ο φωτισμός, η ερώτηση αναγνώστη
11:21 Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζει ανοδικά, κοντά στις 2.400 μονάδες
11:21 «Ο Εμπορικός Σύλλογος χάνει τον βηματισμό του»: Aνακοίνωση της παράταξης «Εμπορική Ανανέωση»
11:19 Ανδρουλάκης: «Το Σύνταγμα θέλει συναινέσεις, όχι συνταγματικό λαϊκισμό»
11:13 Υπόθεση Λόρας: Η ηθοποιός, οι ρόλοι της και το κορίτσι από το Ρίο – Τα πρόσωπα πίσω από την εξαφάνιση
11:11 Ηράκλειο: Συλλήψεις επτά ανηλίκων για επίθεση με ξύλα και πέτρες
11:06 Το όνειρο ενός γελοίου: Απόγνωση και φως σε μία στιγμή
11:05 Αυτός είναι ο νέος προπονητής του Απόλλωνα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ