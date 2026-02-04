Σε επιφυλακή η Ηλεία: Ο Αλφειός «φούσκωσε» και πλημμύρισε αγροτικές εκτάσεις

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι Αρχές στην Ηλεία, μετά τη σημαντική άνοδο της στάθμης του ποταμός Αλφειός, η οποία έχει προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες σε αγροτικές εκτάσεις κατά μήκος της παραποτάμιας ζώνης.

Οι δήμοι Πύργος, Αρχαία Ολυμπία και Ανδρίτσαινα-Κρεστένα βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, καθώς τεράστιες εκτάσεις με ελαιώνες και καλλιέργειες εσπεριδοειδών –πορτοκάλια, μανταρίνια, λεμόνια και νεράντζια– έχουν καλυφθεί από νερά, δημιουργώντας εικόνα εκτεταμένης καταστροφής στον πρωτογενή τομέα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤnews, η στάθμη του ποταμού παρουσιάζει αισθητή άνοδο, με τις μεγαλύτερες πιέσεις να εντοπίζονται στο τμήμα του Αλφειού από τον Λάδωνας και νοτιότερα. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα ύδατα που κατεβαίνουν από την περιοχή της Αρκαδία, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να επιβαρύνουν περαιτέρω την κατάσταση τις επόμενες ώρες.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν διαρκώς τη στάθμη του ποταμού, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο πρόσθετων παρεμβάσεων, εφόσον κριθεί αναγκαίο, με βάση την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Στο επίκεντρο της προσπάθειας βρίσκεται η αποτροπή επέκτασης των ζημιών σε κρίσιμες υποδομές και κατοικημένες περιοχές που βρίσκονται κατά μήκος της κοίτης του Αλφειού.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τις Αρχές να καλούν σε αυξημένη προσοχή, καθώς το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο για την εξέλιξη του φαινομένου.

