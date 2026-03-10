Σε επιφυλακή η κυβέρνηση για νέο κύμα ακρίβειας, ποιες παρεμβάσεις εξετάζονται

Οι παρεμβάσεις που εξετάζει το Μέγαρο Μαξίμου λόγω της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή και της εκτίναξης τιμών πετρελαίου.

Μέγαρο Μαξίμου
10 Μαρ. 2026 7:07
Η κυβέρνηση βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή για την αντιμετώπιση ενός νέου κύματος ακρίβειας, που αναμένεται εξαιτίας της κλιμάκωσης της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή και της απότομης ανόδου των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Χθες Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 ολοκληρώθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου προπαρασκευαστική σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, παρουσία των υπουργών Ανάπτυξης και Ενέργειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ελήφθησαν οριστικές αποφάσεις, καθώς ο πρωθυπουργός αναχώρησε σήμερα για το Παρίσι, όπου συμμετέχει στη 2η Σύνοδο για την πυρηνική ενέργεια. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες, ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσης.

Κεντρικό εργαλείο που εξετάζεται είναι η επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους σε συγκεκριμένους κλάδους, με έμφαση στα καύσιμα και τα προϊόντα που διακινούνται μέσω σούπερ μάρκετ. Στόχος είναι ο περιορισμός φαινομένων αισχροκέρδειας και υπερβολικών ανατιμήσεων, που θα επιβάρυναν αδικαιολόγητα τα νοικοκυριά σε περίοδο ήδη υψηλής οικονομικής πίεσης.

Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται σενάρια για:

  • Εντατικοποίηση ελέγχων στην αγορά για την πάταξη κερδοσκοπίας
  • Πιθανή ανανέωση του fuel pass και του energy pass για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων
  • Χορήγηση ειδικής επιταγής ακριβείας για αντιμετώπιση αυξήσεων σε βασικά αγαθά

Κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι η διαχείριση θα γίνει με προσοχή και σταδιακά, διατηρώντας εναλλακτικές επιλογές σε περίπτωση παρατεταμένης κρίσης. Η βασική προτεραιότητα παραμένει η προστασία της κοινωνίας από ακραίες ανατιμήσεις, ιδίως εάν η σύγκρουση διαρκέσει πέραν των τριών-τεσσάρων εβδομάδων.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο Mega, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν υποτιμά την κρίση, αλλά ούτε υπερβάλλει δημιουργώντας πανικό. «Θα είμαστε αδιαπραγμάτευτοι στις ανατιμήσεις καυσίμων. Το μήνυμα προς όσους σκέφτονται να αισχροκερδήσουν είναι σαφές: η κυβέρνηση θα κινηθεί ταχύτατα και αποφασιστικά», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι εκτιμήσεις για τη διάρκεια και τις επιπτώσεις ποικίλλουν διεθνώς, αλλά η Ελλάδα θα λάβει υπόψη το δυσμενέστερο σενάριο.

