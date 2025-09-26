Σε επτά διεθνείς εκθέσεις Αγροδιατροφής η Περιφέρεια το πρώτο εξάμηνο του 2026

Στόχος της Περιφέρειας είναι η συμμετοχή με εκθέτες-παραγωγούς/επιχειρήσεις με προϊόντα και από τις τρεις Περιφερειακές Ενότητες, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.

26 Σεπ. 2025 14:53
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την πρόθεση της να συμμετάσχει με τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα στις κάτωθι διεθνείς εκθέσεις για το πρώτο εξάμηνο του 2026 :

Εκθέσεις Εσωτερικού

1.ΕΞΠΟΤΡΟΦ (ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ) AΘΗΝΑ 31/1/2026- 2/2/2026

2.FOOD EXPO (ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) ΑΘΗΝΑ 14-16/3/2026

3.FRESKON  (ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 23-24/4/2026

Εκθέσεις Εξωτερικού

1.BIOFACH  (ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ Κ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ) ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 10-13/3/2026

2.PROWEIN (ΟΙΝΟΙ & ΠΟΤΑ) ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 15-17/3/2026

3.ALIMENTARIA (ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ) ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΙΣΠΑΝΙΑ 23-26/3/2026

4.IFE LONDON (ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ) ΛΟΝΔΙΝΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 30/3/2026-1/4/2026

Προκειμένου να επιτευχθεί ο καλύτερος δυνατός συντονισμός, καλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι οποίες επιθυμούν την προβολή των προϊόντων τους μέσω του εκθεσιακού περιπτέρου της ΠΔΕ, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συγκεκριμένες εκθέσεις έως και τις 20 Οκτωβρίου 2025,  στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΔΕ στο email:  dao@pde.gov.gr όπου θα αναγράφουν επωνυμία επιχείρησης, διακριτικό τίτλο, όνομα και email υπευθύνου, έδρα επιχείρησης, κατηγορία προϊόντων και τυχόν πιστοποιήσεις.

Η επιλογή των επιχειρήσεων σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον προγραμματισμένο χώρο του περιπτέρου, καθώς και το κόστος επιβάρυνσης για την συμμετοχή της κάθε επιχείρησης θα γνωστοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους σε δεύτερο χρόνο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2613.613-208 & 209 του Τμήματος Προγραμματισμού και Προγραμμάτων Αγροδιατροφής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΔΕ.
