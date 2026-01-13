Σε έξαρση η γρίπη στη χώρα – Έκκληση ειδικών για εμβολιασμό και έγκαιρη διάγνωση

Ανησυχία προκαλεί η αυξημένη κυκλοφορία του ιού της γρίπης στην Ελλάδα, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για μεγαλύτερη μεταδοτικότητα φέτος και να απευθύνουν έκκληση για εμβολιασμό, ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες.

13 Ιαν. 2026 14:26
Σε αυξημένα επίπεδα βρίσκεται η δραστηριότητα της γρίπης στη χώρα, σύμφωνα με την Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής, η οποία μίλησε στον ΣΚΑΪ για τη φετινή εικόνα της νόσου και κάλεσε εκ νέου τους πολίτες να εμβολιαστούν.

Όπως ανέφερε, η φετινή περίοδος χαρακτηρίζεται από αυξημένη δυσκολία, καθώς κυκλοφορεί το υποστέλεχος Κ, το οποίο είναι σαφώς πιο μεταδοτικό. «Αργήσαμε να ανέβουμε σε κρούσματα, αλλά πλέον βρισκόμαστε σε φάση έξαρσης. Δυστυχώς, έχουν καταγραφεί και θάνατοι», σημείωσε.

Η κ. Ψαλτοπούλου διευκρίνισε ότι τα περισσότερα κρούσματα αφορούν παιδιά, ωστόσο οι ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης και απώλειας ζωής. Τόνισε, παράλληλα, ότι ο εμβολιασμός παραμένει το βασικότερο μέτρο πρόληψης, καθώς «όσο περισσότερο εμβολιαζόμαστε, τόσο μειώνεται η πιθανότητα βαριάς νόσησης», επισημαίνοντας ότι το εμβόλιο παρουσιάζει καλή αποτελεσματικότητα και έναντι του συγκεκριμένου υποστελέχους.

Σύμφωνα με την ίδια, η κορύφωση των κρουσμάτων παραδοσιακά καταγράφεται τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει και η χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους, καθώς και η έγκαιρη διάγνωση, ώστε να χορηγούνται εγκαίρως τα αντιικά φάρμακα. Ενδεικτικά ανέφερε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη καταγραφεί περίπου 17.000 θάνατοι από γρίπη.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Τζανάκης, καθηγητής Πνευμονολογίας, υπογράμμισε ότι τα νοσοκομεία δέχονται ήδη σημαντική πίεση, κυρίως λόγω νοσηλειών ανεμβολίαστων ασθενών. «Ειδικά στα δημοτικά σχολεία, η διασπορά είναι μεγάλη. Υπάρχουν σχολεία όπου απουσιάζει έως και το 50% των μαθητών», ανέφερε, τονίζοντας ότι συχνά υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη πως τα παιδιά είναι άτρωτα.

Αναφερόμενος στην επανεμφάνιση συμπτωμάτων μετά από αρχική βελτίωση, ο κ. Τζανάκης σημείωσε ότι αυτό μπορεί να οφείλεται σε επιλοίμωξη και συνέστησε άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό. Όπως τόνισε, ο εμβολιασμός παραμένει το αποτελεσματικότερο μέτρο πρόληψης, σε συνδυασμό με την έγκαιρη ιατρική εκτίμηση και τη χρήση μάσκας σε χώρους συνωστισμού.

